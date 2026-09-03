Miliony korun i nouzové balíčky. České organizace pomáhají v zaplaveném Nepálu

Přes 36,5 milionu korun do čtvrtka poslali lidé na sbírky, které na pomoc záplavami postiženému Nepálu uspořádaly humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA, Charita, UNICEF, Červený kříž a CARE. Peníze mají podle nich směřovat zejména na pomoc lidem, kteří přišli o domov.
Nepál minulou středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si podle posledních informací vyžádaly nejméně 1225 obětí.
Lidé do sbírky SOS Nepál ke čtvrtku darovali 34 milionů korun, sdělila ČTK Eva Mrázková z Člověka v tísni. Přispívat lze na webu nebo na účet 9002222900/0300. Krátce po přírodní katastrofě organizace uvolnila jeden milion korun z Klubu přátel. Tým v zasažených oblastech distribuuje balíčky s jídlem i nepotravinovou pomoc a pomáhá s řízením záchytných center.
Humanitární organizace ADRA v ČR vybrala od dárců 1,2 milionu korun, informoval vedoucí oddělení komunikace Vít Hněvkovský. Lidé mohou dál přispívat na účet 949494/0600 s variabilním symbolem 380, nebo prostřednictvím sbírkové stránky. ADRA ve spolupráci s tamními úřady, policií a armádou předala 140 sad pro nouzové přístřeší a prostředků na úpravu vody, které dodávají vysídleným rodinám.
Kateřina Fleischnerová z Charity Česká republika uvedla, že stav sbírky, na kterou lze peníze zaslat prostřednictvím webu nebo na účet 55660022/0800, variabilní symbol 107, činí 713 tisíc korun. Charita vybranými dary podporuje partnerskou organizaci Charita Nepál, která mapuje nejnaléhavější potřeby obyvatel a distribuuje pomoc lidem, kteří přišli o domov. Například zprovoznila komunitní kuchyni a připravuje zajištění dočasného přístřeší.
UNICEF v České republice ve sbírce, na kterou je možné dále přispívat, vybral zatím půl milionu korun. Do konce září očekává dalších 1,5 až dva miliony korun z adresného oslovení stávajících dárců, uvedla mluvčí UNICEF ČR Darina Jíchová. Mezinárodní organizace dodala materiál pro přibližně 19 tisíc lidí, pomoc zahrnuje přístup k vodě a hygieně, lékařskou péči, výživu a psychosociální pomoc. Humanitární tým také pracuje na obnově vyučování pro děti a na sjednocování rodin.
Český Červený kříž prostřednictvím veřejné sbírky (účet 333999/2700, variabilní symbol 2606) vybral k čtvrtku 200 tisíc korun, uvedla referentka externí komunikace Lenka Stříteská. Prostředky se zapojují do širší mezinárodní pomoci Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Humanitární týmy poskytují první pomoc, pomáhají se záchranou a evakuací, pátrají po nezvěstných a distribuují pitnou vodu, potraviny a další základní pomoc. V další fázi se Červený kříž zaměří na nouzové přístřeší, finanční podporu zasaženým, zdravotní péči, psychosociální podporu a obnovu živobytí.
Cílem organizace CARE Česká republika je získat na pomoc jeden milion korun, sdělila ředitelka české pobočky Katarína Král. Lidé mohou přispívat prostřednictvím společné sbírky, každý dar zdvojnásobuje ČSOB. Webová stránka sbírky ve čtvrtek dopoledne uvádí vybranou částku 4000 korun. Mezinárodní tým CARE v Nepálu distribuuje balíky základní pomoci, během prvních dvou měsíců plánuje v nejvíce zasažených oblastech podpořit přibližně 15 tisíc lidí.
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