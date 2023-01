Babišova taktika nefunguje, Pavla o Hrad připraví jen fatální chyba, říkají analytici

Byly čtyři a všechny ukázaly totéž. Podle všech průzkumů před druhým kolem prezidentských voleb je favoritem souboje o Hrad generál Petr Pavel. Momentálně ho chce volit o zhruba 15 procentních bodů více lidí než jeho protikandidáta Andreje Babiše. Pavel má takový náskok, že by se podle analytiků muselo stát něco velmi neočekávatelného, aby se nestal příštím českým prezidentem.

Od úterý se nesmí zveřejňovat žádné předvolební průzkumy. Češi si budou svého nového prezidenta vybírat už tento pátek a sobotu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš do závěrečných čtyř dnů vstupuje s tím, že podle průzkumů by mu v minulém týdnu dalo hlas o zhruba milion lidí méně než bývalému předsedovi vojenského výboru NATO Petru Pavlovi.

Ačkoliv se názor veřejnosti poslední týden před volbami může ještě změnit, což ukázalo i první kolo, Pavlův náskok je natolik výrazný, že Babiš čelí obtížné výzvě. "Pravděpodobnost, že se v posledních dnech přesune takhle velká část voličů, je dost nízká. Samozřejmě to nechci úplně vyloučit, ale pokud by vyhrál Babiš, bylo by to hodně velké překvapení," říká analytik společnosti Kantar Pavel Ranocha.

Pavel dokázal na svou stranu získat většinu voličů, kteří v prvním kole dali svůj hlas neúspěšným kandidátům. K volbě generála vyzvala bezprostředně po sečtení výsledků mimo jiných ekonomka Danuše Nerudová, která skončila třetí se ziskem čtrnácti procent, a senátor Pavel Fischer, který obdržel necelých sedm procent hlasů. Čtyři pětiny jejich voličů nyní podle průzkumů chtějí volit Pavla.

"Velká většina z nich je navíc pevně přesvědčená, že volit Petra Pavla bude. A moc si nedovedu představit, co by je ještě mohlo zlomit. To by se muselo stát něco opravdu velmi významného," uvádí Ranocha.

Naopak Babiš výrazně boduje jen u těch, kteří v prvním kole hlasovali pro poslance SPD Jaroslava Baštu. Podle Kantaru upřednostňuje Babiše 70 procent z nich.

"Babišovy šance jsou malé, spíš jen teoretické"

Jediná cesta, která mohla přivést Babiše na Hrad, se tak uzavírá. Ačkoliv v prvním kole dostal expremiér jen o 23 tisíc hlasů méně než Pavel, jeho výchozí pozice byla výrazně horší. Už totiž neměl moc možností, kde brát další voliče. Jeho snahou tak je pokusit se odradit příznivce ostatních kandidátů, aby k volbám šli. Kromě toho se také pokouší oslovit nevoliče.

Proto po prvním kole začal zdůrazňovat Pavlovo členství v předlistopadové KSČ, přestože sám byl ve straně dvakrát delší dobu a navíc je evidován jako agent Státní bezpečnosti. Nebo na svých billboardech tvrdil, že nezavleče Česko do války. A to navzdory tomu, že prezident žádné takové pravomoci nemá.

Nepodařilo se mu však odradit Pavlovy voliče ani získat jejich značnou část pro sebe. "Jeho pozice je nyní dost špatná. Šance, že se mu podaří demobilizovat tolik voličů Petra Pavla a zároveň mobilizovat tolik svých voličů, aby ztrátu na Pavla smazal, je v tuhle chvíli dost malá, spíše jen teoretická," říká Jaromír Mazák ze společnosti STEM.

Babišovi by mohli pomoct zatím nerozhodnutí voliči. Podle agentury STEM až třicet procent lidí váhá. Podle Mazáka mezi nimi jsou ale i tací, kteří zvažují, zda vůbec půjdou volit. "Z velké části zůstávají doma. Je nepravděpodobné, že by jich k volbám nakonec přišla více než polovina," říká.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by lidé mohli výrazně měnit názor. Výzkum agentury Ipsos ukázal, že jen sedm procent voličů zvažuje, že dá hlas nakonec druhému kandidátovi, a další dvě procenta zatím vůbec neví, koho budou volit.

Musel by v debatách udělat obrovskou chybu

Analytici se shodují, že pokud by se měl stát Babiš prezidentem, muselo by se stát něco nečekaného, co by Pavla výrazně zdiskreditovalo v očích veřejnosti. Oba kandidáty čekají ještě ve středu a ve čtvrtek dvě televizní debaty. Tu poslední před prvním kolem na Nově sledovalo 1,9 milionu diváků.

Právě na debaty možná Babiš sází. V neděli nečekaně na poslední chvíli dorazil do duelu v České televizi, ačkoliv několikrát říkal, že se ho nezúčastní. Během něj opakovaně tvrdil, že chce mír. Dokonce prohlásil, že by v případě napadení některého z členských států NATO, například Polska nebo pobaltských zemí, nevyslal české vojáky na pomoc. Jeho výrok, který později na sociálních sítích mírnil, kritizovali i představitelé spojeneckých zemí.

Právě případný špatný výkon v televizních debatách by mohl Pavla ohrozit. "Musel by v nich udělat obrovskou chybu, aby prohrál. Vzhledem k tomu, jak se projevuje, mi to ale přijde nepravděpodobné. Zatím má velkou sebekontrolu, třeba se i zdrží odpovědi, než aby se pouštěl do nějakého rizika," dodává Mazák.

