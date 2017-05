Babiš: Milionový dar od Rusňáka chybí v účetnictví hnutí, protože ho ANO nikdy nepřijalo

před 24 minutami

Podle předsedy ANO Andreje Babiše jeho hnutí nikdy žádný dar od podnikatele Davida Rusňáka obviněného v případu úniku policejních informací nedostalo. Více než milionový dar hnutí nepřijalo, neboť smlouva o něm není podepsaná. Jediný, kdo by ji přitom mohl podepsat, je podle předsedy ANO pouze on. Nicméně nařídil v této věci audit, neboť se domnívá, že se jedná o "nepořádek" v krajské organizaci.

Praha - Hnutí ANO podle svého předsedy Andreje Babiše nepřijalo dar 1,1 milionu korun od podnikatele Davida Rusňáka obviněného v případu úniku policejních informací. Smlouva o daru se našla, není ale na ní Babišův podpis, a je tak neplatná. Babiš to řekl serveru iRozhlas.cz. Hospodařením ANO se chce zabývat kontrolní výbor sněmovny, protože dar od bývalého člena hnutí Rusňáka chybí ve výroční zprávě ANO za rok 2014.

"Ta smlouva se našla v Brně. Je nepodepsaná. My jsme žádný dar od pana Rusňáka nepřijali. Nikdy," řekl Babiš. Smlouvu v takovém rozsahu podle něj může podepsat jenom předseda hnutí. "Já ji nepodepsal," dodal Babiš. Vysvětluje se tak podle něj, proč se dar neobjevil v účetnictví ani ve výroční zprávě hnutí. "Je to nepořádek v naší krajské organizaci. Nařídil jsem v té věci audit," dodal šéf ANO.

Audit má prověřit, jestli brněnská organizace ANO přijala věci z daru, nebo ne. "To nemůžu vyloučit," řekl Babiš. Podle mluvčího Rusňákova koncernu DRFG Jiřího Hrabovského byly smlouvy ze strany firmy v pořádku a ANO dostalo asi 30 položek od pastelek, přes lepicí pásky až po reklamní bannery, píše iRozhlas.

Audit podle Babiše provede kontrolní komise ANO. Na svém webu ANO uvádí, že pro uzavření darovací smlouvy stačí podpis předsedy oblastní organizace. "Podle stanov podepisuje předseda a jím pověřená osoba," řekl k tomu šéf hnutí.

K prověrce hospodaření ANO v úterý vyzvali kontrolní výbor sněmovny občanští demokraté, mluví o možné existenci černých fondů v ANO. Předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM) potvrdil, že se výbor záležitostí bude zabývat. "Určitě se poptáme i na finančním úřadu, jak je to s darem pana Rusňáka, jestli si ho uplatňoval pro odpočet pro daňové přiznání," dodal. Poznamenal, že nyní už by se těmito záležitostmi měl zabývat nový úřad pro dohled nad hospodařením stran, který má proti kontrolnímu výboru právo vstupovat i do účetnictví stran a hnutí.

Vlastník investiční skupiny DRFG Rusňák je jedním z 18 obviněných v kauze úniku informací z policejních databází. Brněnský městský soud dnes poslal do vazby v souvislosti s případem osmého obviněného. Rusňák byl členem a sponzorem ANO a je také zetěm Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí Andreje Babiše (ANO). V sobotu Rusňák oznámil, že členství v hnutí ukončil.