Milionová tečka za českou ostudou. Víme, kolik stojí demolice opuštěného pavilonu na Expu

Osamělý český pavilon na japonském ostrově Jumešima v Ósace už čeká jen na bagry. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) oznámil, že demolice začne 1. srpna a potrvá nejspíš do listopadu. Aktuálně.cz teď zjistilo, na kolik stát definitivní tečka za kontroverzní stavbou vyjde.
Aktuálně.cz už na konci června upozornilo, že český pavilon zůstal spolu s Turkmenistánem poslední neodstraněnou národní stavbou v areálu Expa na ostrově Jumešima. O několik týdnů později přineslo informaci, že český národní pavilon je už úplně osamocený a jediným reálným řešením je demolice. Nyní je jasné i to, kdy práce začnou a kolik budou stát.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) novinářům na pracovní cestě v Chorvatsku prozradil, že výběrové řízení na demolici pavilonu už skončilo a vítězem se stala japonská společnost.
„Byla vysoutěžena japonská společnost, která provede demolici. Výběrové řízení bylo uzavřeno v uplynulých dnech. Demolice začne 1. srpna a měla by trvat několik měsíců, nejpozději někdy do listopadu,“ řekl Macinka novinářům.
Podle něj nejde o firmu bez zkušeností. „Podílela se na instalaci i deinstalaci několika dalších pavilonů, takže pro ni nejde o nic nového,“ doplnil.
Nižší cena, než se čekalo
Ministr zároveň uvedl, že se podařilo vysoutěžit nižší cenu, než ministerstvo původně očekávalo.
„Jsem rád, že se našemu zastupitelskému úřadu podařilo vysoutěžit společnost, která demolici provede za relativně nižší náklady, než jsem původně očekával. Ministerstvo zahraničních věcí na tom ušetří několik milionů korun,“ uvedl.
Demolice za několik milionů korun
Aktuálně.cz proto ministra v pondělí oslovilo s dotazem, zda může být konkrétnější a sdělit, s jakou částkou resort nyní počítá. Macinka nejprve uvedl pouze to, že demolice vyjde na méně než deset milionů korun. Původní odhad byl přitom více než dvojnásobný.
„Přesnou částku nechci úplně říkat, protože vždy hrozí nějaké vícenáklady, ale obecně jsem s výsledkem výběrového řízení velmi spokojen,“ napsal ministr redakci.
Po dalším dotazu ale konkrétní cenu vzešlou z výběrového řízení přece jen upřesnil. „Vysoutěžená cena je 6,5 milionu korun plus daň,“ napsal Aktuálně.cz.
Konečné náklady se mohou ale ještě změnit podle skutečného průběhu prací a případných komplikací či víceprací, jak je u podobných stavebních zakázek běžné.
Macinka navíc uvedl vysoutěženou cenu bez daně. Pokud by se na zakázku vztahovala standardní desetiprocentní japonská spotřební daň (JCT), jak je běžné u stavebních a demoličních prací, celkové náklady by mohly dosáhnout přibližně 7,15 milionu korun. Přesná daňová povinnost ani konečná fakturovaná částka ale nejsou veřejně známé a mohou se lišit podle konkrétních podmínek zakázky.
Z ministrových slov zároveň vyplývá, že původní odhad demolice přesahoval zhruba 13 milionů korun (bez DPH) či více. Podle něj se tak podařilo ušetřit miliony korun.
Demolice je přitom jen zlomkem celé kauzy. Macinka už dříve opakovaně uvedl, že projekt české účasti na Expo se prodražil z původně schválených 290 milionů korun na více než 600 milionů. Celou akci označil za „odfláknutý státní projekt minulé vlády za stovky milionů korun, který se nám mění v peklo“.
Japonci čekali měsíce
Bagry se na umělém ostrově Jumešima dají brzy do práce – a to po měsících nejistoty a ostudy. Přední japonská média v posledních týdnech Česko opakovaně kritizovala za to, že česká stavba je jediným zahraničním pavilonem, u něhož dosud ani nezačaly demoliční práce.
Deník Jomiuri Šimbun připomněl, že devět měsíců po skončení světové výstavy zůstal český pavilon jako poslední celkem z 84 národních pavilonů stát v areálu bývalého Expa.
Asociace Expo přitom požadovala, aby státy své stavby odstranily a pozemky vrátily nejpozději do poloviny července.
Podle Macinky Japonci i proto rozhodnutí o zahájení demolice uvítali. „Japonská strana je ráda, že se věci pohnuly. Teď už je to otázka času. Doufám, že si zachová svoji trpělivost, kterou s námi musí mít. Sami vnímáme, že je to velký problém ministerstva zahraničních věcí, který se bývalému vedení nepodařilo vyřešit,“ zmínil.
Kdo za to může?
Šéf české diplomacie v Chorvatsku znovu obvinil svého předchůdce Jana Lipavského (za ODS), že o problému dlouhodobě věděl, ale neřešil ho. Tvrdí, že ministerstvo mělo informace o komplikacích už v září loňského roku.
Předešlý ministr zahraničí nicméně Macinkovu kritiku už dříve v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítl. Podle něj bylo odstranění pavilonu od začátku součástí projektu a není mu jasné, proč současné vedení resortu tento plán nezrealizovalo.
„Měli by to asi zbourat, ne? Bylo to součástí toho projektu. Byly tam na to peníze. Nevím, proč se to nezrealizovalo. To už ví současné vedení,“ uvedl Lipavský. Odmítl přitom, že by jeho resort situaci kolem pavilonu zanedbal, a Macinkova obvinění označil za příliš obecná.
Se stejnou kritikou nesouhlasí ani bývalý generální komisař české účasti na Expo Ondřej Soška. Ten na začátku července uvedl, že se jeho tým snažil pro pavilon najít další využití a usiloval o jeho prodej, aby mohl podobně jako část československého pavilonu z Expo 1958 dál sloužit veřejnosti.
Podle Sošky navíc ke konci jeho mandátu existovali konkrétní zájemci z veřejného i soukromého sektoru a o budoucnosti stavby od dubna jednala Česká centra společně s ministerstvem zahraničí.
„Tvrzení, že žádný zájemce neexistuje, je ale podstatně jiné, než že ‚se neumíme dohodnout na podmínkách‘,“ reagoval.
Původně se počítalo s tím, že se pavilon po skončení Expa rozebere, přepraví zpět do Česka a znovu využije. O stavbu projevilo zájem několik subjektů, včetně některých měst, nakonec se ale nepodařilo dohodnout podmínky jejího převzetí. Podle Macinky tak zůstala demolice jediným hospodárným řešením.
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