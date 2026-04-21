21. 4. Alexandra
Reklama
Reklama
Milion chvilek zveřejnil podpisovou výzvu na podporu ČT a ČRo, chystá pochod

ČTK

Spolek Milion chvilek na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v úterý večer zveřejnil podpisovou výzvu Ruce pryč od médií a na začátek května chystá v Praze pochod. Výzva během večera nasbírala přes 3800 podpisů. Vláda premiéra Babiše (ANO) chce podle spolku bez jakékoliv diskuse zničit systém financování veřejnoprávních médií, který fungoval desítky let a zaručoval nezávislost.

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.Foto: Radek Bartoníček
Reklama

Vláda navrhuje od příštího roku převést financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, těmto veřejnoprávním médiím pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo v pondělí ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií.

„Náš požadavek je jasný: Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahejte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu! Pokud nás povedete směrem orbánovské Maďarsko, budeme nezávislost televize a rozhlasu bránit. V horku i mraze, na vesnicích i v Praze. První pochod se uskuteční v úterý 5. května v Praze - půjdeme bránit Český rozhlas,“ uvedl spolek. Další akce budou podle něj následovat po celé České republice.

Spolek letos v březnu zorganizoval na pražské Letné protivládní demonstraci, na kterou podle organizátorů dorazilo čtvrt milionu lidí. Účastníci demonstrace kritizovali vládu kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli velkému vlivu menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. „Na Letné jsme si slíbili, že pokud se politici pokusí ovládnout Českou televizi a rozhlas, nezůstaneme sedět v koutě. Ten čas nastal právě teď,“ uvedl v úterý spolek na síti X.

Loni v prosinci spolek zveřejnil výzvu na podporu prezidenta Petra Pavla v souvislosti se vznikem nové vlády a stupňujícím se tlakem na hlavu státu. Celkem ji podepsalo zhruba 783 000 lidí, vyplývá z webu Stojíme za prezidentem.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama