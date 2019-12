Milion chvilek zvažuje žalobu na Filipa. Spojil je s útokem na nemocnici v Benešově

Spolek Milion chvilek, který pravidelně v Praze i dalších českých městech pořádá demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi, zvažuje, že se bude právně bránit proti výrokům předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Ten na zasedání ústředního výboru strany prohlásil, že spolkem pořádané protesty by mohly mít souvislost s kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově.

Předseda komunistů Vojtěch Filip měl na sobotním zasedání ústředního výboru KSČM dlouhý projev, ve kterém mimo jiné hodnotil dosavadní podporu vlády. Zmínil se však také o protestech, které pořádá spolek Milion chvilek a které míří především proti premiérovi Andreji Babišovi kvůli jeho kauzám.

"Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou (…). Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází," řekl Filip ve svém projevu, na který upozornil server iRozhlas.cz.

Naznačil možnost, že odpovědnost za kybernetický útok na benešovskou nemocnici nese spolek Milion chvilek. Minulou středu na ni zatím neznámý pachatel zaútočil pomocí takzvaného ransomware útoku, zašifroval veškerá data. Nemocnice kvůli tomu od té doby nemůže poskytovat své služby, v omezeném provozu bude až do pátku.

Místopředseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll prohlásil, že se vůči Filipovým výrokům chtějí bránit. "Je neslýchané, že si předseda parlamentní strany dovolí takto lhát. Není to však poprvé, co o nás KSČM cíleně šíří pomluvy," řekl Aktuálně.cz Roll.

"Zvážíme možnosti právní obrany," dodal Roll. Nyní se však chce spolek soustředit na sérii demonstrací týkajících se střetu zájmů Andreje Babiše. V pondělí se protestovalo v menších městech, v úterý se koná demonstrace v Praze a ve čtvrtek se protestní akce přesunou do krajských měst. Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře se organizátoři demonstrací na začátku pražské akce "k této pomluvě (Vojtěcha Filipa) krátce vyjádří".

Filip v rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že si za svým vyjádřením, které spojuje spolek s útokem na nemocnici, stojí. "Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje, a jestli za tím stojí Milion chvilek, nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti," řekl předseda KSČM.

Co přesně řekl Vojtěch Filip na jednání ústředního výboru? "Tím se dostávám k situaci vnitropolitické, která je poměrně vážná, a možná víc, než si uvědomujeme. Ti, kteří usilují o 'český Majdan', o státní převrat, nabírají sílu a krok za krokem zkoušejí, co české bezpečnostní složky jsou schopny tolerovat. Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází. Nemohu říct, že by bezpečnostní složky jednaly tak, aby svým způsobem byly schopny veřejně odpovědět na to, jak to bude vyšetřeno a jestli organizátoři budou po zásluze potrestáni. To není žádné strašení, to je realita." Zdroj: Haló noviny

Na spolek útočil Babiš i Klaus

Kdyby se zástupci spolku skutečně obrátili na soud, nebylo by to poprvé, co by se policie, případně soud zabývaly výroky, které kritizují spolek. V září okresní soud rozhodl, že se premiér Babiš má omluvit demonstrantce Janě Filipové za to, že tvrdil, že protestující byli zaplacení. Rozhodnutí není pravomocné, premiér se proti němu odvolal.

Podobný výrok jako Babiš pronesl také bývalý prezident Václav Klaus. Ten v televizi Prima řekl, že lidi na protesty sváží zadarmo autobusy, a ještě dostávají zaplaceno. Několik účastníků podobné vyjádření rozhořčilo, protože se nezakládá na pravdě, a podali na exprezidenta trestní oznámení pro trestný čin pomluvy.

Jak už Aktuálně.cz informovalo, policie dospěla k závěru, že se Klaus trestného činu nedopustil. Podle nich nelze ověřit, že daný výrok je nepravdivý, protože na akci bylo asi 280 tisíc lidí, jejichž jmenný seznam neexistuje. Policisté tak tvrdí, že je jen velmi těžké zjistit, jestli některý z účastníků skutečně nějaké peníze za účast neobdržel. Lidem proto doporučili, ať se snaží spravedlnosti domoct v občanskoprávním řízení, jak to učinila například právě Filipová ve sporu s premiérem Babišem.

