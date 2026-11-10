Předražené Večerníčkovy čepice na Letnou. Milion chvilek po drtivé kritice reagoval

Milion chvilek čelí kritice kvůli prodeji večerníčkových čepic, který spustil před plánovaným protestem na Letné, který se koná 15. listopadu. Lidé v komentářích na sociálních sítích kritizovali především jejich cenu. Jedna čepice vyšla na nejméně 1190 korun.
Zájemci přitom mohli na čepici přispět i větší částkou, a to až do výše 5000 korun. Organizace na svém webu uváděla, že peníze nad stanovenou cenu považuje za dar, který si mohou dárci odečíst z daní.
Kritika se však netýkala pouze ceny. Některým lidem vadily také náhledové obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence, které podle nich měly být nahrazeny skutečnými fotografiemi.
Organizace se proto nakonec rozhodla prodej čepic stáhnout, přestože o ně zájem byl. Veškeré dosud vyrobené kusy se mezitím vyprodaly.
„Udělali jsme chybu“
Podle Milionu chvilek vznikly čepice ve spolupráci s mladým designérem. Jejich potisk tvoří články a titulky věnované událostem spojeným s nezávislostí veřejnoprávních médií. Organizace zároveň vysvětlila, že šlo o autorské výrobky z kvalitních materiálů, které se vyráběly v malých sériích.
„Šlo o autorské výrobky z kvalitních materiálů, vyráběné v malých počtech (50–100 kusů) a převážně ručně v Česku. Tomu odpovídala i jejich cena, na které jsme neměli žádný zisk,“ uvedl spolek ve vyjádření zveřejněném na Facebooku.
Zároveň ale připustil, že při rozhodování o prodeji podcenil symbolický význam večerníčkovské čepice, která se stala symbolem společného občanského odporu.
„Přesto jsme udělali chybu. Podcenili jsme, jak může působit, když se symbol společného občanského úsilí objeví na poměrně drahých výrobcích. A především jsme nedomysleli, že s večerníčkovskou čepicí, která se stala symbolem společného odporu, bychom měli zacházet citlivěji. I když je hezky zpracovaná, v této podobě na náš e-shop prostě nepatří,“ napsal spolek na Facebook.
Dodal, že sám od politiků požaduje odpovědnost a schopnost přiznat chybu. O to důležitější podle něj je, aby se stejným způsobem dokázal zachovat i sám. Za celou situaci se proto na svém profilu omluvil.
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