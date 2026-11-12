Milion chvilek oznámí na Letné další plány, očekává obří účast. Řekl, kdo vystoupí

Spolek Milion chvilek chce na nedělní demonstraci "Letná proti 4:36" namířenou proti změně financování médií veřejné služby a na podporu jejich nezávislosti představit své další plány a postup, jak demonstrace a obdobné akce rozšířit do dalších měst a obcí.
Zástupci spolku to ve čtvrtek řekli novinářům s tím, že vyzývají občany k pokojnému protestu a žádají návštěvníky, aby s ohledem na možnou situaci v dopravě svůj příchod naplánovali. Na akci vystoupí například herec a scenárista Zdeněk Svěrák nebo zpěvák David Koller.
Nedělní demonstrace může být podle předsedy spolku Mikuláše Mináře možná největší občanskou demonstrací v ČR. Dodal ale, že se ukáže v neděli. Na letošní jarní demonstraci spolku rovněž na Letné přišlo podle organizátorů 200 tisíc až 250 tisíc lidí.
Minář poukazuje na to, že o nynější událost na sociálních sítích má zájem asi dvakrát víc účastníků, než bylo u této jarní akce. Nejvíc lidí přišlo na Letnou v listopadu 1989 v dobách tehdejšího Československa, bylo jich až 800 tisíc.
K přítomným by měl promluvit i herec Ivan Trojan, herečka Tereza Nvotová, zástupci církví, univerzit nebo třeba ekologických spolků. Pro účastníky připravil spolek 300 tisíc placek s nápisem "4:36".
To je narážka na čas, na který prosadila vládní koalice ve Sněmovně na sobotu 24. října hlasování o sporném vládním návrhu zákona, který ruší dosavadní poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Místo toho zavádí financování ze státního rozpočtu, což u odpůrců vyvolává obavy ze ztráty nezávislosti těchto médií.
Minář poukázal na to, že řada spojů z regionů už je několik dní předem vyprodaná a někteří lidé vypravují dobrovolně nejméně 60 autobusů, na které se sami skládají. "Chci jim vzkázat, že si toho nesmírně vážíme," řekl.
Návštěvníci najdou podrobné informace včetně různých tras příchodu na Letenskou pláň na webu Milionu chvilek. Na místě budou toalety, zdravotníci i dobrovolníci.
Na Letenské pláni budou jednotlivé sektory, mezi nimiž budou koridory pro záchranáře nebo policii. Na místě bude antikonfliktní tým. Nejdále od pódia, v sousedství parku, bude sektor pro rodiny s dětmi, aby se mohly případně vzdálit a jít do zeleně. Pod pódiem bude sektor s lavičkami pro účastníky se specifickými potřebami.
Místopředsedkyně spolku Mariana Novotná Nachtigallová vyzvala k pokojnému protestu. "Je moc důležité, abychom si udrželi historii nenásilného protestu, našeho českého způsobu sametového demonstrování," zdůraznila.
Obavy z provokací má i Minář. Proto chce vyzývat přítomné ke klidu. "Nepožadujeme žádné radikální kroky, chceme respekt k naprosto elementárním pravidlům," řekl.
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