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Domácí

Milion chvilek odmítá, že by zveřejnil číslo premiéra Babiše

ČTK
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Spolek Milion chvilek pro demokracii odmítá tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že zveřejnil jeho telefonní číslo, sdělil jeho předseda Mikuláš Minář. Odsoudil výhrůžky, které Babiš podle svých slov dostal. Zároveň Minář odmítl Babišovo tvrzení, že spolek Milion chvilek rozeštvává společnost.

Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v rozhovoru pro Aktuálně.cz v září 2026.
Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v rozhovoru pro Aktuálně.cz v září 2026.Foto: Radek Bartoníček
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Demonstrace Milionu chvilek demokracie: Ruce pryč od medií na Staroměstském náměstí
Demonstrace Milionu chvilek demokracie: Ruce pryč od medií na Staroměstském náměstí
Demonstrace Milionu chvilek demokracie: Ruce pryč od medií na Staroměstském náměstí
Demonstrace Milionu chvilek demokracie: Ruce pryč od medií na Staroměstském náměstí
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Minář zdůraznil, že nedělní demonstrace proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát na pražském Staroměstském náměstí byla pokojná.

Babiš v pondělí ráno novinářům řekl, že spolek Milion chvilek pro demokracii zveřejnil jeho telefonní čísla, na které mu následně přišlo asi 6700 zpráv. V některých byly podle něj výhrůžky například zastřelením.

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„Číslo Andreje Babiše bylo evidentně na sociálních sítích zveřejněno z více stran, ale spolek Milion chvilek s tím nemá nic společného a v žádném případě nevyzýval k masovému psaní či telefonování,“ uvedl Minář. „Odsuzujeme jakékoliv agresivní výhrůžky směrem k Andreji Babišovi a jeho vládě. Tohle není cesta. Jde to pokojně a slušně,“ podotkl.

Jako důkaz pokojného protestu uvedl právě nedělní demonstraci Ruce pryč od médií, na kterou přišly tisíce lidí. „Dle zdravotníků i policie nedošlo k žádnému zásahu. A to je při takovém počtu lidí nevídané,“ podotkl Minář. Pokojný a slušný má podle něj být i protest, který spolek svolal 15. listopadu na Letnou.

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„Hrát si na oběť není státnické“

Babiš ráno řekl, že podle jeho informací má být téma rušení koncesionářských poplatků zneužito v rámci odkazu 17. listopadu. Minář takové tvrzení označil za neznalost dějin nebo výsměch.

„Tento svátek je Dnem boje za svobodu a demokracii. Protestovat proti brutálnímu stylu vládnutí 4:36 a proti snaze nabourat nezávislost médií není zneužitím, ale naplněním odkazu tohoto svátku,“ uvedl.

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Návrh novely sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 04:36.

„Stylizovat se do pozice oběti zlovolných občanů je poněkud nestatečné a nestátnické,“ uvedl Minář. Babiš podle něj nebezpečně lže a rozkol ve společnosti zasévá sám. Premiéra vyzval, aby se za "nehorázné" lži omluvil.

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„Nenechte se těmito nepravdivými výroky otrávit. Premiér Babiš se evidentně nehodlá smířit s tím, že překročil hranici a občané téhle země hlasitě protestují proti brutálnímu stylu vládnutí,“ dodal Minář. Je podle něj namístě stáhnout návrh ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) na zrušení poplatků, omluvit se občanům a přestat se vyhýbat dialogu s nimi.

Návrh novely přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. ČT by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Babiš už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci.

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