"Rusko tady nechceme!" Lidé v Praze vyšli proti extrémistům ve vládě

Pořadatelé chtějí shromážděním upozornit na to, že se po podzimních volbách mohou do Poslanecké sněmovny dostat populistické a extremistické strany a hnutí. Znamenalo by to podle nich ohrožení svobody a demokratického směřování České republiky.
Lidé na akci dorazili s vlajkami České republiky, Evropské unie či Ukrajiny. Přinesli také transparenty - například s nápisy "Rusko tady nechceme".
"Chceme ukázat, že existuje pozitivní vlastenectví, které je na straně západu, svobody a demokracie," uvedli pořadatelé v úvodu. Připomněli poslední pozitivní průzkum veřejného mínění, podle kterého se voliči prozápadních stran mobilizují. "Nic není rozhodnuto," dodali. Vyzvali, aby všichni z mobilu jednomu člověku poslali zprávu o výzvě.
"Přijďte dát najevo, že občanská společnost je stále silná. Přijďte, pokud nechcete, aby o budoucnosti Česka rozhodovali extremisté. Přijďte, pokud věříte, že demokracii stojí za to bránit," uvedl v pozvánce na shromáždění spolek. Na akci podle něj vystoupí například zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková, účastní se i zástupci Pirátů.
Akce je součástí kampaně Dese(t) k volbám, která vyzývá každého, aby oslovil deset lidí ze svého okolí a pobavil se s nimi o důležitosti voleb.
Milion chvilek pro demokracii také v minulých dnech spustil výzvu, aby v nadcházejících volbách hlasovali pro některou z prozápadně orientovaných politických stran. Podle pořadatelů ji již podepsaly desetitisíce lidí. Spolek chce oslovit lidi, kteří zatím váhají, zda nebo koho volit. Pořádají proto veřejné akce a diskuse.