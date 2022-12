Miliardy českého dobra. Letošní štědrost nemá obdoby, Čechy vyburcovala ruská agrese

Rok 2022 víc než jakýkoliv jiný ukázal, že velká část Čechů v dobách krizí neváhá pomoct těm, kteří to potřebují. A to například i navzdory soustavnému zdražování. Podle odhadů letos na dobročinné účely lidé a tuzemské firmy celkem darovali rekordních 15 miliard korun. Ovlivnil to zejména ruský útok na Ukrajinu.

Když vloni v červnu zpustošilo tornádo obce na jižní Moravě, Češi zareagovali nebývalou solidaritou a štědrostí. Nejenže posílali postiženým peníze, potřebný materiál či potraviny, zároveň jich stovky přijely pomoci osobně. Během několika málo dní se podařila vybrat miliarda korun. To, co následovalo letos koncem února po napadení Ukrajiny ruskou armádou, však spustilo odezvu naprosto mimořádnou. "Odhadujeme, že v roce 2022 Češi darovali na charitativní účely celkem 14 až 15 miliard korun," vypočítává Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců, které tuzemské filantropy zastřešuje. To je o tři miliardy více než loni, kdy padl rekord 11,9 miliardy. Přesnou sumu potvrdí až přesná čísla zpracovaná na konci příštího roku, charitativní organizace, které oslovila redakce Aktuálně.cz, se však už teď shodují, že Češi byli letos opravdu neobyčejně štědří. Když Rusko prezidenta Vladimira Putina napadlo Ukrajinu, české humanitární organizace pohotově zareagovaly. A s nimi i lidé a firmy. Na pomoc obráncům a uprchlíkům se začaly scházet ohromující částky. Humanitární a lidskoprávní organizaci Člověk v tísni se podařilo za letošek shromáždit až pětkrát více peněz od dárců než vloni. Celkem 2,3 miliardy korun. "Ukrajina byla tím rozhodujícím faktorem, který ovlivnil chování dárců v celém tomto roce," říká Tomáš Vyhnálek, ředitel fundraisingu této zavedené organizace. Zvýšil se jim jednak počet pravidelných podporovatelů, ti jednorázoví pak pomohli především prostřednictvím letošní nejvíce odesílané dárcovské SMS SOSUKRAJINA. Na Ukrajinu, péči o rodiny a děti nebo zvířata v nouzi "Pomoc druhým v těžkých časech je nám zkrátka vlastní, což se ukázalo už před dvaceti lety, kdy se na podporu obětem ničivých povodní vybralo tehdy rekordních 800 milionů korun," potvrzuje trend výkonný ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco. Přes tuto nadaci a její online portál Darujme.cz poslali letos lidé už bezmála 700 milionů korun. Peníze šly nejčastěji na pomoc Ukrajině a organizacím, které se věnují péči o děti a rodiny. Dárci dlouhodobě podporují také společnosti, které se starají o zvířata v nouzi. Prosinec je tradičně nejštědřejším měsícem v roce. Potvrzuje se to i letos před Vánoci, kdy konkrétně Nadaci Via lidé darují až o třetinu více než vloni. Průměrný dar se zvýšil na tři tisíce korun, začátkem minulého prosince to bylo v průměru 800 korun. Charita ČR, humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví, která pořádá například Tříkrálovou sbírku, letos vybrala zhruba trojnásobek oproti loňskému roku, a to 365 milionů korun. "Máme to štěstí, že můžeme pomáhat a být solidární s trpícími. Nejen finančně," shrnuje mluvčí Jan Oulík. Kontu Bariéry, stěžejnímu projektu Nadace Charty 77, který pomáhá lidem s handicapem, se zatím letos podařilo vybrat přes devadesát milionů korun a mluvčí Lucie Nekvasilová to rovněž hodnotí jako úspěšný rok. Dary pomáhají především lidem na koupi zdravotnických pomůcek, aby mohli být více soběstační, ale třeba i při začlenění ukrajinských dětí do českých škol. Jsme štědří, máme ale obavy z budoucnosti "Inflace má nyní podle našich měření pozoruhodný efekt. Lidé posílají vyšší dary a zůstávají štědří," upozorňuje Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni. Ačkoliv byly minulé roky v dárcovství nadmíru úspěšné, podle ředitelky Fóra dárců Kláry Šplíchalové je potřeba připravit se na to, že příští rok bude situace horší. Ještě více se projeví dopady inflace a energetická krize, které štědrost zatím tolik neovlivnily. "Lidé přirozeně mají obavy z budoucnosti a z toho, jestli si budou moci dovolit darovat podobné částky jako dřív," říká Šplíchalová a odkazuje na data z Velké Británie, kde se objem dárcovství již propadl. "Lze očekávat, že podobný vývoj bude i u nás," míní. Na druhou stranu může mít energetická krize i naprosto opačný efekt. Alespoň v malé míře. "Nyní jsme spustili sbírku SOS Česko na pomoc lidem, kterým hrozí, že je energetická krize uvrhne do chudoby, vybrali jsme milion během pouhého týdne," dodává Vyhnálek. Podle něj Češi vnímají rovněž pomoc lidem ohroženým energetickou krizí jako velmi důležitou. Video: Denně běží maraton a má jich už 94: Chci jich 500. Dělám to pro nemocné děti, říká běžec Petr Jedlička (10. 8. 2022) 16:55 Nepotřebuju sám sobě něco dokazovat a honit časy. Běhám rád a těší mě, že to nedělám jen pro sebe, říká běžec Petr Jedlička. | Video: Martin Veselovský