Miliardový účet pro Babiše. Exministr Blažek sehrál klíčovou roli v kauze Diag Human

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva pokračuje ve svém tažení proti Česku. Žádá odškodnění přes sedmnáct miliard korun za zmařený obchod s krevní plazmou. Vše nasvědčuje tomu, že to nakonec bude vláda Andreje Babiše (ANO), kdo bude muset hrozivý účet zaplatit. Klíčovou roli přitom v třicet let trvajícím sporu překvapivě sehrál exministr spravedlnosti Pavel Blažek.
Deník Aktuálně.cz oslovil bývalého šéfa resortu spravedlnosti Pavla Blažka, aby na kauzu vzpomenul. Zpětně se totiž ukazuje, že právě on svým vstupem do celé kauzy se mohl podepsat na tom, že se případ vleče přes třicet let.
Celý spor začal v první polovině devadesátých let, kdy česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a jeho společnost Diag Human na základě smlouvy začal pro Česko zpracovávat krevní plazmu a to ve spolupráci s dánskou společností Novo Nordisk.
Z plazmy se pak vyráběly například léky. Ministr zdravotnictví Martin Bojar nominovaný Občanským fórem, který byl ve funkci v letech 1990 až 1992, nicméně napsal do Dánska dopis.
V něm sděloval vedení firmy Novo Nordisk, že Šťáva je neseriózní. Dánové se za Šťávu postavili. A snažili se Bojara přesvědčit, že to tak není. Nakonec ale za podivných okolností ze spolupráce se Šťávou odstoupili.
To už podnikatel investoval asi 200 milionů korun. Stačil vybavit asi třetinu okresních transfúzních stanic zařízením na zpracování krevní plazmy. Šťáva chtěl náhradu škody a právě tehdy odstartoval celý spor.
Vláda chtěla uzavřít dohodu
V roce 2000 vláda Miloše Zemana uložila ministerstvu zdravotnictví, aby se Šťávou okamžitě uzavřelo konečnou dohodu. Mělo jít o zaplacení zhruba dvou miliard korun. V usnesení vlády z listopadu 2000 se píše o hrozivých škodách pro stát.
Vláda měla totiž v rukou několik odborných posudků, o kolik Šťáva přišel. A ty mluvily o škodě přesahující čtyři miliardy korun.
Ministerstvo zdravotnictví dokonce tehdy ještě v tajných dokumentech apelovalo na uzavření dohody, neboť podle jejich expertů, znalců, dat a statistik měl Diag Human nárok dokonce až na 5,6 miliardy korun.
Usnesení Zemanovy vlády odkazuje na zprávu, která upozorňuje, že už „dva rozhodčí senáty rozhodly, že dopis ministra zdravotnictví Bojara adresovaný zahraničnímu obchodnímu partnerovi firmy Diag Human byl nezákonným zásahem do hospodářské soutěže“.
Jenže na resort zdravotnictví ten rok nastoupil coby ministr Bohumil Fišer. Lékař a brněnský akademik, který se v médiích chlubil, že je z Brna a nevěří nikomu z Prahy.
Na ministerstvo si profesor Fišer přivedl dva „mimopražské“ poradce. Tehdejšího poslance za ČSSD Zdeňka Koudelku, dnes náměstek ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), a zatím neznámého brněnského advokáta Pavla Blažka.
„Spor ztratil racionalitu“
Blažek dostal od Fišera pověření zastupovat stát ve sporu s Diag Human. Okamžitě si nechal vypracovat další posudek. A to od svého známého Radomíra Daňhela. Daňhelova účetní a poradenská firma vypracovala úplně nový posudek na 326 milionů korun.
„To byl ten moment, kdy spor ztratil racionalitu a namísto kompromisní dohody se vedl další čtvrtstoletí,“ vzpomíná advokát Jan Kalvoda, který v celém sporu zastupuje Diag Human.
Fišer totiž ignoroval tlak vlády uzavřít dohodu a zřejmě ve snaze ušetřit českým daňovým peníze konečnou dohodu nedotáhl.
Tehdy se ještě pokusil do celé kauzy vstoupit Pavel Rychetský coby vicepremiér a šéf legislativní rady vlády. V dopise káral Fišerův resort, že si před uzavřením dohody klade různé podmínky a oddaluje podpis dohody se společností Diag Human.
Rychetský v dopise varoval, kolik stát Šťávovi dluží a že pohledávka každý den narůstá tempem 1,2 milionu korun.
Kalvoda začal pracovat pro Josefa Šťávu krátce předtím, než se definitivně rozhodlo, že dohoda padá. Diag Human se v té době rozešla se svým tehdejším právníkem a hledala nového.
„Tehdy mi řekli, že je to pár týdnů před uzavřením dohody a je potřeba to jen dotáhnout,“ vzpomenul Kalvoda pro deník Aktuálně.cz.
V médiích se po letech objevila informace, že za „Blažkův“ posudek stát zaplatil skoro osm milionů korun. Zatímco ty dosavadní v této kauze stály okolo sta tisíc korun.
Česko v exekuci
Blažek svou roli v celé kauze hájí. „Bylo to jinak. Tehdejší vláda Miloše Zemana návrh dohody na částku v miliardách neschválila a následně ministr zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády požadoval posudek jiný,“ tvrdí nyní.
„A tehdy jsem se tam objevil já. Pak jsem byl další ministryní zdravotnictví Součkovou odvolán. Bez uvedení důvodu. A pak jsem jí byl po pár měsících opět zmocněn. A opět nevím proč,“ vzpomíná Blažek s tím, že „už je to dlouho“.
Usnesení vlády Miloše Zemana má deník Aktuálně.cz k dispozici. Jasně ukládá uzavřít dohodu.
Zpráva, která je součástí usnesení, varuje, že České republice hrozí nárůst platební povinnosti vůči společnosti Diag Human o další zhruba dvě miliardy korun, pokud ministerstvo zdravotnictví nevezme zpět žaloby, které podle tří navzájem nezávislých expertíz i shodného právního názoru právního zástupce Česka a právního odboru ministerstva zdravotnictví skončí neúspěchem státu.
Blažek nicméně tvrdí, že tehdejší Zemanova vláda zaplatit nechtěla. „Je třeba nic neposuzovat dnešníma očima. Žádná vláda by tehdy a vlastně i teď neuznala škodu v miliardách. A vím, že tehdejší vláda posudek na asi tři miliardy považovala za nesprávný a „podplacený“. Co na tom bylo pravdy, to já nevím,“ uvedl Blažek pro deník Aktuálně.cz.
Blažek řekl, že vláda Miloše Zemana vyčlenila na právní zastupování deset milionů korun. „Tu uvolněnou částku jsme nevyčerpali, přestože jen podle advokátního tarifu jsem měl já nárok na odměnu násobně vyšší,“ tvrdí Blažek. „Kolik stál přesně posudek včetně DPH, to už dnes přesně nevím, ale v jednotkách milionů to jistě bylo,“ vzpomíná.
Blažek se coby člen ODS (v současnosti má členství pozastavené) stal známějším jako ministr spravedlnosti vlády Petra Fialy (ODS). Odstoupit musel kvůli takzvané bitcoinové aféře, která vypukla před dvěma lety na jaře. Stát přijal darem kryptoměnu od pravomocně odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského. Bitcoiny zřejmě pocházely z trestné činnosti.
Kauza Diag Human podle všeho míří ke svému konci. Josef Šťáva drží dva pravomocné rozsudky, které ukládají Česku zaplatit přes 17 miliard korun. Jeden je výsledkem arbitrážního sporu v Londýně. A druhý je od lucemburských soudů. Právě druhé rozhodnutí vedlo k exekuci lucemburského majetku společnosti ČEZ, ve které stát vlastní většinu.
Premiér Andrej Babiš řekl, že Česko bude dál bojovat a že stát nikdy neuznal legitimitu nároku společnosti Diag Human. Podle některých oslovených právníků, kteří si přáli zůstat v anonymitě, je takový výrok politika vysoce citlivý. Jde totiž o neuznání pravomocného rozsudku soudu o tom, že někdo dluží. Respektování pravomocného rozhodnutí soudu je pilířem právního státu, namítají.
Babišův výrok je navíc pikantní ze dvou pohledů. Jednak se Česko před lety u lucemburského soudu, kam se spor s Diag Human přesunul, zavázalo, že nemusí skládat kauci, neboť stát je solventní věřitel. A pokud prohraje, zaplatí.
A druhý pohled je ten, že Andrej Babiš o hrozící prohře věděl už před lety. Sám se tím ve sněmovně chlubil a jeho výrok je dohledatelný ve sněmovním stenoprotokolu.
„My jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou,“ prohlásil Andrej Babiš v září 2017.
Ministerstvo financí považuje za předčasné počítat ve státním rozpočtu na příští rok s rezervou na tyto účely. Tvrdí totiž, že spor stále běží, neboť ho nyní řeší londýnský nejvyšší soud.
Výsledky londýnské arbitráže a lucemburské právní bitvy jsou pravomocné a vykonatelné. Navíc nejvyšší soud by měl rozhodnout začátkem příštího roku, jasno tedy bude poměrně brzy.
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