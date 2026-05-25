Miliardový křest Zůny. Nákup dvou stovek obrněnců ukáže, jak schopné lidi si přivedl

Ministr obrany Jaromír Zůna stojí před svým prvním velkým nákupem. Během několika týdnů resort otevře nabídky na pořízení dvou stovek obrněnců za více než 25 miliard korun. Výrobce australského vozidla Bushmaster, které několikrát vyšlo z armádních analýz jako ideální řešení, už se o obchod přihlásil. Aby zvýšil své šance, zahájil strategickou spolupráci se státním podnikem VOP CZ.
Bylo to jedno z témat, která se řešila na stáncích nedávného bratislavského zbrojního veletrhu IDEB. Výrobcům totiž zbývá už jen pár týdnů na to, aby se přihlásili do očekávaného tendru české armády na nové čtyřkolové obrněnce.
Po mnoha dotazech a upřesňování parametrů obchodu to nyní vypadá, že své předběžné nabídky musí ministerstvu obrany doručit do 30. června 2026. V rámci kontraktu nazvaného „Univerzální kolová platforma“ chce obrana pořídit 185 vozidel v nejrůznějších verzích za 25 miliard korun.
Bushmaster v akci, projeďte se s reportérem:
Jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil v Bratislavě, zbrojovky nechtějí dopředu upřesňovat, jaké konkrétní vozidlo do tendru přihlásí. „Těch variant, které ozbrojené síly v rámci jednoho nákupu požadují, je opravdu tolik, že zatím stále analyzujeme, co přesně nabídnout,“ nechal se na veletrhu IDEB slyšet jeden ze zástupců českého zbrojního průmyslu.
Jeho kolega z konkurenční firmy zase prohlásil, že reálnou možností je do kontraktu „nanominovat“ hned několik vozidel. Jak už obrana uvedla v roce 2025, do kvalifikačního kola strategické zakázky se jí přihlásilo více než deset potenciálních dodavatelů.
„Bojové zkušenosti jsou klíčové“
Ministerstvo má už několik let k dispozici dva zásadní materiály. Analýzu trhu a studii proveditelnosti. Z obou dokumentů vychází jako nejvhodnější řešení australská obrněná vozidla Bushmaster.
„Splnila požadavky Armády ČR mimo jiné na hmotnost, využití v rámci spojeneckých ozbrojených sil nebo již vyzkoušené nasazení v operacích. Právě bojové zkušenosti jsou pro armádu klíčové,“ vysvětlil Karel Čapek, tehdejší mluvčí resortu, na začátku roku 2024.
„Klíčovou součástí zakázky bude zapojení českého obranného průmyslu,“ uvedl ještě Čapek a zdůvodnil to mimo jiné bezpečností dodávek v případě krizí. „Předpokládáme, že do zakázky by měl být intenzivně zapojen státní podnik VOP CZ,“ doplnil tehdy mluvčí.
VOP CZ se bude podílet na patnácti verzích
Továrna VOP CZ, sídlící v Šenově u Nového Jičína, však ministerstvo obrany předběhla. V úterý 19. května 2026 oznámila strategickou spolupráci s globální firmou Thales, výrobcem Bushmasterů. A jednoho z obrněnců rovnou předvedla na svém testovacím polygonu.
„Z těch 185 vozidel, která požaduje Armáda ČR, by se měla ,vopka‘ podílet na 15 verzích,“ upřesňuje Vlastimil Navrátil, šéf státního podniku VOP CZ. „Může mít zbraňový systém, může být použito pro logistiku, může to být ambulance či ženijní verze,“ vypočítává dále, v jakých variantách australský obrněnec existuje.
Navrátil na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz potvrdil, že nabídku na automobily Bushmaster bude ministerstvu podávat přímo VOP CZ. „Byli jsme osloveni i jinými firmami, i díky naší schopnosti svařování pancéřů, ale v tomhle projektu je pro nás Thales jediný partner,“ doplňuje ředitel podniku.
VOP CZ by se chtěla podílet nejen na výrobě, ale i servisu obrněnců. A Vlastimil Navrátil ještě dodává, že kromě české armády teď v Evropě vidí minimálně dva další státy, které prý mají o Bushmastery zájem.
Že pro Thales je starý kontinent stále důležitějším trhem, dokazuje i zásadní novinka v konstrukci australského vozidla, které pochází z 90. let minulého století. Tou změnou oproti původní stavbě je přeložení místa řidiče s volantem na levou stranu – dosud se vyráběla jen pravostranná verze.
Resort: K odložení nedošlo
Reportér deníku Aktuálně.cz chtěl vědět, jak se zakázkou Jaromír Zůna & spol. nyní naloží. Na zaslané dotazy jen obecně reagovala mluvčí obrany Magdalena Hynčíková: „Cílem je realizovat výběr dodavatele a uzavření smlouvy bez zbytečných průtahů. Konkrétní harmonogram dalších kroků se bude odvíjet od průběhu zadávacího řízení, kvality předložených nabídek a jejich vyhodnocení.“
Nákup je to přitom poměrně symbolický – jde o první velkou zbrojní zakázku současného kabinetu. Už letos v únoru Petr Pešek, další mluvčí ministerstva, odmítl, že by kvůli divokým škrtům v naplánovaném rozpočtu, které po svém nástupu provedla vláda Andreje Babiše (ANO), resort obchod odložil nebo jeho vyhodnocení a podpis odsunul: „K ničemu takovému nedošlo. Tato akvizice je řádně vyhlášena.“
Vzhledem k tomu, jak komplikovaně se rodila a na kolik dotazů firem musel resort v minulosti odpovídat, je zjevné, že nijak jednoduchá práce to nebude. Výzva to bude především pro Jána Gurníka, nového hlavního zbrojíře, jehož si k sobě vybral sám Zůna.
V polovině června by se s ním měl poprvé osobně setkat i Vlastimil Navrátil, ředitel VOP CZ. Pak nejspíš bude jasněji, jakou roli šenovská továrna, zaměstnávající celkově šest stovek lidí, v zakázkách dostane. „On (Gurník) si reorganizuje sekci vyzbrojování a akvizic podle vlastních představ, ale je možné, že se tím posílí role státních podniků,“ doufá Navrátil.
