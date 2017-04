Miliardář Sehnal dobývá severní pól. Jako přípravu šéf nové ODA přeběhl na lyžích Finsko

před 1 hodinou

Na dobrodružnou výpravu vyrazil miliardář Pavel Sehnal, který letos na sebe upozornil především záměrem dostat obnovenou Občanskou demokratickou alianci (ODA) do Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že pracuje na tomto plánu a věnuje se více jak padesátce svých firem pod značkou SPGroup, vydal se teď na jednu dobrodružnou cestu. "Vyrážím na severní pól," sdělil Aktuálně.cz Sehnal, který se vášnivě věnuje jachtingu, dlouhým běhům na lyžích a cyklistice.

Praha - Z Prahy letecky na Špicberky, následně ruská základna Barneo a nakonec už jen na lyžích přes sto kilometrů ve velkém mrazu na severní pól. Takovou cestu právě nyní absolvuje majitel společnosti SPGroup a předseda Občanské demokratické aliance Pavel Sehnal. V sobotu vyrazil na cesty, vrátit by se měl za deset dnů.

"A jakmile se vrátím, budu pokračovat v tom, aby se ODA dostala do Poslanecké sněmovny," avizuje podnikatel, který je vyhlášeným sportovcem. Úspěchů dosáhl v jachtingu, hodně se věnuje také dálkovému běhu na lyžích a cyklistice.

"Člověk už se narodí s určitou dávkou dobrodružství v krvi a touha zdolávat tato dobrodružství je vašim motorem," tvrdí Sehnal, který jako přípravu na cestu k severnímu pólu zvolil náročný lyžařský závod ve Finsku. "Vrátil jsem se před čtrnácti dny. Šlo o to, uběhnout v sedmi dnech 440 km od ruské po švédskou hranici, to byla moje tréninková příprava," podotýká a s úsměvem dodává, že vzhledem ke spaní ve vyhřátých chatách to byla pohoda.

Nejdříve letadlo, potom lyže

Cesta na severní pól je přece jen o něčem jiném, byť bude cestovat z velké části letadlem. Zájemci o dobrodružnou expedici mají šanci jen několik týdnů do roka, a to přesně na rozhraní března a dubna, kdy je v blízko nejsevernějšího bodu naší planety vybudovaná na plovoucích krách základna Barneo.

"Na tuto základnu se dostaneme ze souostroví Špicberky, kde probíhá aklimatizace na následující cestu," vysvětluje Sehnal, kterého doprovází kromě průvodce ještě jeden Francouz, Belgičan a Japonka.

"Na rozdíl od jižního pólu severní pól neexistuje, je to vlastně kra, která driftuje, takže se ráno probudíte na úplně jiném místě, než jste usnuli. Pořád musíte hlídat svou polohu, abyste severního pólu dosáhl," popisuje Sehnal, kterého čeká z Barnea 120 kilometrů chůze na skialpových lyžích se sáňkami s přibližně třiceti až padesáti kilogramy nákladu.

"Strašně obtížné je překonat mráz, který může být až minus padesát stupňů, je to neustálý boj s vlhkostí těla. Berete si větrovku na holé tělo a potom věci na další vrstvy, protože musíte zabránit tomu, aby vám tělesný pot vnikal do spacáku a bundy. Jinak se bunda změní v minus padesáti v krunýř, ve kterém nelze přežít," tvrdí.

Když má miliardář, který vlastní například Pojišťovnu Slavia, vysvětlit, proč se k něčemu takovému odhodlal, mluví o chlapské ješitnosti. "Těžko se mi vysvětluje, proč se do takových věcí pouštím, je to nezodpověditelná otázka. Je to chlapsky ješitná záležitost dosáhnout něčeho, co není tak běžné. Na konci vás nečeká žádná peněžní prémie ani medaile, ale děláte to jen proto, abyste sám sobě dokázal, že dokáže víc než ostatní."

