Tady skoro všichni volí Babiše. I on má své chyby, ale aspoň ho známe, tvrdí místní

Jen devatenáct ze 124 volebních lístků tady v prvním kole prezidentských voleb neneslo jméno předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Expremiér v Milhostově na Chebsku suverénně vyhrál podobně jako před pěti lety Miloš Zeman. Místní v obci s více než 300 obyvateli často uznávají, že Babiš není ideální kandidát, ale věří mu více než ostatním kandidátům, které příliš neznají.

Na den, kdy do Milhostova přijel prezident Miloš Zeman, si v malé obci nedaleko Chebu vzpomíná snad každý ze tří stovek obyvatel. Místní se před skoro čtyřmi lety sešli na dvorku místní mateřské školy, aby si od Zemana vyslechli poděkování. Jen v pár obcích Česka měl v druhém kole prezidentské volby 2018 větší podporu, svůj hlas mu dalo přes devadesát procent místních.

Jinak nenápadná tichá ves uprostřed kopečkovité krajiny u hranic s Německem, které dominuje gotický kostel z 12. století, proslula nejen nevídaně jednotnou podporou Zemana. V loňských komunálních volbách zde zaznamenala svůj celorepublikově nejlepší výsledek SPD, ve sněmovních volbách zde zase nebývale boduje hnutí ANO.

"Andreje Babiše tu máme všichni rádi," potvrzuje na adresu expremiéra s úsměvem jedna z místních žen, která s kočárkem stojí na autobusové zastávce na návsi. "Je takový normální, na nic si nehraje a chodí mezi lidi," vyzdvihuje Babišovy přednosti.

První kolo letošních prezidentských voleb trend jen potvrdilo. Ze 124 platných hlasů zde dostal Babiš 105. Druhému Jaroslavu Baštovi (SPD) věřilo devět voličů. A Petra Pavla, který se s šéfem ANO utká za necelé dva týdny ve druhém kole, volilo jen šest lidí. V žádné jiné obci nevyhrál Babiš s takovým procentuálním ziskem. Nikde jinde nebyla propast mezi prvním a druhým kandidátem tak výrazná.

"Má zkušenosti. Je hodně výřečný, to se mi líbí. Petr Pavel mi přijde chladný," říká další kolemjdoucí žena, která svůj hlas dala Babišovi.

V tu chvíli je vesnice klidná, to ale přerušuje příjezd autobusu z Chebu, z něhož vyskakuje asi patnáctičlenná skupina mladších chlapců. Ti se zrovna vrací ze školy a s jejich přítomností se tichá náves mění na místo hlasitého hovoru a smíchu. Jakmile si všimnou reportéra Aktuálně.cz, dožadují se, aby je vyfotil.

"Ano," odpovídají sborově s nadšením na otázku, zda mají oni nebo jejich rodiče rádi Babiše. "Všichni ho tady volí, i celá naše rodina. Děda říká, že ví hodně o zemědělství," říká jeden z nich. "Máma říká, že za Babiše bylo dobře. Dává vysoké důchody," přidávají se další kluci.

Na to, že chodí teprve na druhý stupeň základní školy, mají o volebních výsledcích přehled. Zmiňují například, že ve zhruba osm kilometrů vzdálených Františkových Lázních měl Pavel výrazně větší podporu než v Milhostově.

V přibližně pětitisícovém městě dostal 35,6 procenta hlasů, jen o jeden procentní bod méně než Babiš. "My to máme jinak. Tady jsou rozumní lidi. Nechceme Pavla, protože by mohla vzniknout válka a byla by povinná vojna," říká nejmenší z chlapců, který ale mluví nejpřesvědčivějším tónem.

Ačkoliv má Babiš v obci vysokou podporu, značná část z místních voličů by se neoznačila za jeho skalní fanoušky. Někteří Babišovi jednoduše jen věří víc než ostatním kandidátům, o kterých často moc neví.

Jiří, který během odpoledne pracuje u svého domu, říká, že ani Babiš není svatý. "Ale snažil se ukázat bohatým, že by měli dát peníze chudým a ne se jen obohacovat mezi sebou. Snažil se přidat důchodcům. Udělal EET a to se bohatým nelíbilo, protože věděli, že budou muset odevzdávat daně," vysvětluje.

Současné vládě také vyčítá, že dříve nezastropovala ceny energií. Za vinu jí dává také zdražování pohonných hmot. Právě na kritice kabinetu Petra Fialy (ODS) staví Babiš část své kampaně. Po vyhlášení výsledků prvního kola se šéf hnutí ANO opřel také do svého soupeře, kterému vyčítal jeho členství v předlistopadové KSČ. A to i navzdory tomu, že je na Slovensku veden jako agent Státní bezpečnosti.

Podle Jiřího se ale Pavel v minulosti provinil více. "Kdyby bylo něco u Andreje Babiše hodně špatně, tak by to vyplavalo dávno na povrch a nebyl by premiérem," míní.

Každý čtvrtý v exekuci

Babišovi se dařilo i v dalších obcích v regionu. V celém Chebsku získal takřka 43 procent hlasů. V této oblasti, podobně jako v jiných sociálně znevýhodněných lokalitách, má hnutí ANO tradičně silnou podporu.

"V těchto místech dochází k intenzivnějšímu příklonu k populistickým a radikálním politickým směrům," říká demograf Radim Perlín z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Milhostov patří k obcím s vůbec nejvyšším procentem lidí v exekuci v celé republice. Z 258 obyvatel starších 15 let jí čelí 57 lidí, téměř čtvrtina obce. Průměrný počet exekucí na osobu je čtyři a půl.

Proč ale zrovna v Milhostově dosahuje Babiš nejvyšší popularity, nedokáže rozklíčovat ani žena, která pracuje v místní malé knihovně. Jako jediná z oslovených místních se nechce podělit o to, koho volila. "Babiš je populární i ve všech okolních obcích. To, že tady nejvíc, považuji za náhodu," říká.

Vyjadřuje frustraci z toho, že kvůli známosti Milhostova jako voličsky vyhraněné obce na něj pohlíží část veřejnosti s posměchem. "Lidi jsou tady normální, pracují a chovají se slušně. Kriminalita zde není vůbec," říká žena s tím, že velká část místních dojíždí do práce do okolních továren a zemědělských podniků.

"Přál jsem to paní Nerudové"

Ne každý měl ale ve volbách jasno. Například usměvavý manželský pár z přízemí jednoho z místních bytových domů se o tom, komu dá hlas, rozhodl až na poslední chvíli. Klíčová byla debata v předvečer voleb na televizi Nova, ve které se střetl Babiš s Pavlem a ekonomkou Danuší Nerudovou, která ve volbách skončila třetí s takřka 14 procenty hlasů.

"Nakonec jsem volil Babiše, ale přál jsem to i paní Nerudové. Už jen proto, že je žena a ženská na Hradě by byla dobrá. To jsme ještě neměli. V debatě to ale pokazila. Přišla mi taková slabší a nesouhlasil jsem s jejími názory na nadstandardní péči ve zdravotnictví," říká muž.

Ačkoliv Nerudová označila po volbách Babiše za "zlo", manželé nejsou jediní, kteří váhali mezi těmito dvěma kandidáty. Lednový průzkum STEM uvádí, že čtvrtina lidí, kteří zvažovali volit Babiše, přemýšlela i o volbě Nerudové.

"Dříve jsem volil Miloše Zemana," pokračuje muž. I dnes jej má rád, znovu by jej ale nevolil kvůli jeho vysokému věku. Naopak jeho dřívější smířlivý postoj k Rusku mu nevyčítá. "Ruská invaze samozřejmě není nic hezkého. Ale Zeman to myslel dobře. Jsme maličká země, nemůžeme tyto státy zavrhovat," říká muž.

Je tedy pravděpodobné, že většina místních podpoří Babiše i ve druhém kole. A není vyloučeno, že se o Milhostovu bude koncem ledna opět mluvit jako o obci s rekordní podporou jednoho kandidáta. "Doufám, že sem pan Babiš po volbách taky přijede jako pan Zeman, když ho tady mají lidi nejradši," říká mladá žena na návsi, zatímco s partnerem nakládá kočárek do autobusu směr Cheb.

