Migrénou trpí milion Čechů, přesto jim nemoc nevěří. Jen vás bolí hlava, slýchají

Aktivisté v pátek ukončili protest proti pokračování těžby hnědého uhlí na severu Čech. Na dvě rypadla vylezlo několik lidí ve čtvrtek ráno. Z velkostroje na Dolech Bílina skupina slezla ve čtvrtek odpoledne, rypadlo na Chomutovsku opustily čtyři osoby v pátek ráno. Policie je podezřívá z přestupku proti veřejnému pořádku, který spočívá v neuposlechnutí výzvy, a vniknutí do důlního díla. Severočeské doly, kterým rypadla patří, sčítají škody. Práce musely na obou strojích po dobu protestu zastavit.

"S průběhem akce jsme spokojeni. Naším cílem bylo protestovat proti další těžbě uhlí," uvedl Jindřich Krejčí ze skupiny Kolektiv Pod zem!, která akci pořádala. Velkostroje aktivisté obsadili, jak uvedli, protože nechtějí nečinně přihlížet, jak se dál těží a spaluje uhlí. Aktivisté zdůraznili, že uhlí je největší zdroj emisí a skleníkových plynů, což přispívá ke globálnímu oteplování.

Skupina odmítá plán vlády ohledně těžby. Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí do roku 2038, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dříve řekl, že zásadní odklon od využívání uhlí k výrobě elektřiny a tepla očekává už do roku 2030. "Požadujeme řešení ne pomocí Uhelné komise, ale řešení demokratickým procesem, který zahrnuje co nejvíce místních lidí," uvedla kontaktní osoba aktivistů.

Policie podezřívá skupinu ze dvou přestupků. Aktivisty, kteří byli na Dole Bílina, policie již propustila. Tři ženy a jednoho muže, kteří v pátek nad ránem opustili velkostroj na dolech Nástup Tušimice, policie ještě vyslýchá. "Pracuje se na zjištění jejich totožnosti," řekla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Za neoprávněné vniknutí do dobývacího prostoru hrozí aktivistům pokuta až 15 000 korun.