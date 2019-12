Michálek přitvrdil a žádá Kalouskův konec. Dělá službu hnutí ANO, reaguje Kalousek

Poté, co pirátský poslanec Jakub Michálek pro Aktuálně.cz uvedl, že by TOP 09 měla zaniknout, aby se snížila roztříštěnost opozice a zvýšila šance porazit hnutí ANO, opřel se ještě do zakladatele strany Miroslava Kalouska. Podle něj by měl odejít do ústraní, protože jeho osoba omezuje manévrovací schopnosti opozice. Podle Kalouska ale Michálek jen odvádí práci za marketingové oddělení hnutí ANO.

Reakce předsedy poslaneckého klubu TOP 09 na sebe nenechala dlouho čekat. Kalousek řekl, že Michálek by se měl zabývat svým klubem. Jde mu podle něj o zánik TOP 09 a jeho vidí jako překážku. "Jestliže jedním dechem říká, že TOP 09 by měla zaniknout a já že bych měl neměl být předsedou klubu, aby byla lepší spolupráce, tak o jaké spolupráci mluví, když si přeje, aby TOP 09 zanikla," uvedl Kalousek. Logicky z toho podle něj vyplývá, že ho Michálek vidí jako překážku v tom, aby TOP 09 zanikla. "Z mého pohledu to je dobře, protože TOP 09 nezanikne. Já si to nepřeju," řekl. Reagoval tak i na dřívější Michálkův rozhovor pro server Aktuálně.cz v němž šéf poslanců Pirátů uvedl, že TOP 09 by měla zaniknout. Zároveň se pozastavil nad tím, proč nyní - když se řeší problémy Andreje Babiše - toto téma Piráti otevírají. "Má-li být hlavním mediálním tématem diskuse o tom, že TOP má zaniknout a Kalousek zahynout, tak to je fantastický výsledek, to by nevymyslel ani Prchal," řekl novinářům s odkazem na Babišova mediálního poradce Marka Prchala. Kalouskovi nedůvěřují podle průzkumů tři čtvrtiny lidí, což omezuje možnosti opozice, míní Michálek. Podobný názor podle něj mají i ostatní opoziční strany, jen to neříkají veřejně. Z politiků ostatních opozičních stran se k věci vyjádřil pouze místopředseda ODS Martin Kupka. "Já bych čekal kádrování od komunistů, možná od poslanců z hnutí ANO, ale od Pirátů to bych nečekal," řekl novinářům. Část opozice společně jednala Zástupci opozičních stran se podle Michálka sešli ve čtvrtek. "Měli jsme první schůzku ke spolupráci, abychom se zamysleli, co můžeme dělat, abychom prosadili to pozitivní z našich návrhů," uvedl, jako příklad zmínil například vzdělávání nebo rozdělování dotací. Kalouskova osobnost podle Michálka ale hatí možnost společné výsledky prezentovat navenek. TOP 09 na schůzce zastupovala nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Související V opozici je na poražení Babiše moc stran, TOP 09 by měla zaniknout, míní Michálek Podle Michálka by Kalousek měl jít do ústraní. "V okamžiku, kdy jednu z nejmocnějších funkcí má pan Kalousek, je nemožné, abychom prosadili jakoukoliv alternativu, protože pan Babiš to bude vždy svádět na pana Kalouska," uvedl Michálek. "Ať se pan Michálek stará o svůj klub, o sebe, o své rodinné zázemí a já se budu starat o sebe také," reagoval Kalousek s odkazem na spory uvnitř Pirátů, kvůli kterým Michálek čelil hlasování o odvolání z funkce místopředsedy strany. Šéfka TOP 09: Kádrování nám nepomůže Michálkova slova však kromě Kalouska odmítla i nová předsedkyně TOP 09 Adamová. "Na Letné zazněl jasný požadavek - je potřeba vyřešit oslabení voličských hlasů a roztříštěnost opozice. Byl to apel na nás, politické strany. Jsem přesvědčena, že takhle lze porazit Andreje Babiše i Miloše Zemana. Kádrování našich poslanců je jen voda na jejich mlýn," uvedla. Potřebu více se sjednotit ostatně nerozporuje ani Michálek, jen se zdá, že k tomu vidí jiné cesty. I podle něj ale opoziční strany mají koordinovat svou aktivitu, aby byla efektivní a nebylo možné dál kritizovat opozici, že je málo životaschopná. "Chceme společně prosazovat nějaké body, například na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, které nebudou namířené pouze ke kritice Andreje Babiše, ale k tomu, abychom nabídli konstruktivní alternativu, na které se shodne velká část České republiky," uvedl. Po sjednocení opozice volá spolek Milion chvilek, který proti premiérovi Babišovi pořádá demonstrace.