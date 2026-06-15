MHD za třetinu. Lidé v nepříznivé situaci dostanou v Praze obří slevu na jízdné

Praha v souvislosti se změnou státního systému sociálních dávek zavede nový tarif zvýhodněného jízdného pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Nárok na slevu 70 procent na měsíční kupon by měli mít od srpna lidé pobírající složku na živobytí superdávky. V pondělí to schválili radní města.
Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Jejich příjemci, kteří o novou podporu požádali do konce loňska, ji obdrží poprvé v srpnu. Do té doby budou pobírat nynější výši.
„Z hlediska účelu a konstrukce dávky právě složka na živobytí přímo navazuje na dřívější příspěvek na živobytí a představuje základní nástroj pomoci osobám s nedostatečnými příjmy,“ stojí v materiálu schváleném městskými radními.
Právě tuto složku město využije jako podmínku pro udělení slevy na jízdném. Zájemci o slevu se budou muset prokázat potvrzením o poskytnutí dávky, které bude možné stáhnout elektronicky a poté nahrát do e-shopu aplikace PID Lítačka. Potvrzení je vydáváno s omezenou časovou platností na 30 dní, sleva se proto bude týkat jen měsíčních časových kuponů.
V pražské MHD se od letošního ledna zvedla cena jednotlivých jízdenek, například půlhodinová zdražila o devět korun na 39 korun. Cestující ušetří, pokud využijí k nákupu jízdenky aplikaci PID Lítačka, ve které za zmíněnou jízdenku zaplatí 36 korun.
Jízda načerno za 1500
Zvýšily se i pokuty za cestování bez jízdenky, a to na 1200 korun při platbě na místě a na 1500 při zaplacení do 15 dní. Dříve to bylo v obou případech 1000 korun. Pražany a především Středočechy dojíždějící do metropole zasáhlo také zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi hlavním městem a jeho okolím.
Cena ročního kuponu v pražské MHD se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3650 korun. Vedení metropole vede diskuse o zdražení časových kuponů, protože financování podniku je zejména podle koalice Spolu dlouhodobě neudržitelné. Koalici se však nepodařilo dohodnout, Piráti podmiňují zdražení časových kuponů tím, že město zároveň zvedne ceny za parkování, což se nelíbí Spolu.
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