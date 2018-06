Mezinárodní koalice pod vedením Saúdské Arábie zahájila ofenzivu na jemenský přístav Hudajdá

Íránem podporovaní šíitští povstalci, známí jako Húsíové, spolu se svými spojenci kontrolují Hudajdá několik let.

Saná - Mezinárodní koalice pod velením Saúdské Arábie zahájila spolu s vojáky Západem uznávané jemenské vlády ofenzivu na jemenské přístavní město Hudajdá, které ovládají povstalci. Agentury AP a Reuters se shodují, že zřejmě půjde o jednu z nejdůležitějších bitev za uplynulé tři roky konfliktu.

Íránem podporovaní šíitští povstalci, známí jako Húsíové, spolu se svými spojenci kontrolují Hudajdá několik let. Jde o klíčové přístavního město, přes které do Jemenu proudí humanitární pomoc. Boj v Hudajdá by rovněž mohl být pro mezinárodní koalici první velkou městskou bitvou, která by ohrozila nejen životy bojovníků, ale také civilistů.

Do Hudajdá před úsvitem mířilo několik vojenských konvojů a v dálce byla slyšet střelba. Podle agentury Reuters začala koalice bombardovat opevnění přístavu.

Saúdský zpravodajský televizní kanál později informoval, že boje začaly. Povstalci zatím začátek ofenzivy nekomentovali.

Jemenská exilová vláda vyčerpala veškeré možnosti, jak z Hudájdá bez použití hrubé síly vyhnat povstalce, uvádí vládní prohlášení.

V uplynulých dnech se k Hudajdá blížili spojenci jemenské vlády pod velením vojáků Spojených arabských emirátů. Přístav se nachází asi 150 kilometrů na jihozápad od hlavního města Saná, které rovněž ovládají povstalci.

Podle sdělení ministerstva zahraničí SAE dnes Húsíům vypršelo ultimátum, podle kterého měli město opustit.

OSN a humanitární organizace z Hudajdá kvůli očekávanému útoku stáhly své zahraniční zaměstnance. Ve městě a v okolních oblastech žije asi 600.000 lidí, a ofenziva by podle OSN "až 250.000 z nich mohla připravit o všechno, možná i o život".

Jemen od roku 2014 sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují menšinoví šíitští Húsíové podporovaní šíitským Íránem a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. Té od března 2015 pomáhá Západem podporovaná koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si podle agentury AP za uplynulé tři roky už vyžádala více než 10 tisíc lidských životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domov.