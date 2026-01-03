Mezi zraněnými při požáru ve švýcarském horském středisku je i Čech

Při tragickém požáru v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana o silvestrovské noci byl podle informací tamní policie zraněn i jeden český občan. V sobotu to oznámila mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová. Čeští diplomaté jsou podle ní připraveni poskytnout konzulární pomoc. Požár si vyžádal životy 40 lidí, další desítky byly vážně zraněny.
"Náš zastupitelský úřad je v kontaktu se švýcarskou federální policií. Podle jejích informací je mezi zraněnými z tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana jeden český občan. Jsme připraveni poskytnout konzulární asistenci, veřejně však nebudeme sdělovat žádné podrobnosti," uvedla Wernerová. Neupřesnila proto věk či charakter zranění českého občana.
Podle dosavadního vyšetřování způsobily požár baru v Crans-Montaně hořící svíčkové fontány umístěné v lahvích, které byly příliš blízko u stropu. Mezi oběťmi i zraněnými jsou převážně mladí lidé, kteří se v baru zúčastnili oslavy příchodu nového roku. Švýcarská policie dnes identifikovala první oběti, jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary ve věku od 16 do 21 let.
Ze 119 zraněných bylo do pátku identifikováno 113. Mezi nimi bylo 71 Švýcarů, 14 Francouzů, 11 Italů, čtyři Srbové a jednotlivci z dalších zemí. Předpokládá se, že cizinci budou také mezi mrtvými.
