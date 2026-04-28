Mezi významné dny přibude Den vlajky, bude se slavit 30. března

Výčet významných dnů v kalendáři se rozšíří o Den české vlajky, který bude připadat na 30. března. Novelu premiéra Andreje Babiše a Radka Vondráčka (oba ANO) podepsal prezident Petr Pavel.
Babiš zdůvodnil doplnění významných dnů tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. „Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu v mezinárodním i vnitrostátním prostoru,“ napsal Babiš v důvodové zprávě.
Premiér zdůraznil také hodnotu vlajky pro občany. „Je tradičně zobrazována a používána jako symbol národní identity, sounáležitosti občanů daného státu, sdílených hodnot a hrdosti na občanství státu, k němuž jehož obyvatelé patří,“ uvedl premiér.
Posílení hrdosti
Zavedení nového významného dne by podle něho mělo posílit hrdost příslušnosti k českému národu. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím, že 30. března 1920 byla oficiálně uzákoněna československá vlajka.
Senát neprosadil návrh, který místo uzákonění Dne české vlajky upravoval název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Senátoři poukazovali na to, že v poslanecké novele jde o zvýraznění jen jednoho z oficiálních symbolů státu. Upozorňovali na to, že státními symboly jsou i velký a malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních nebo státem uznaných svátků jsou to běžné pracovní dny.
Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům
Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.
Policie provedla razii na středočeském krajském úřady i v příbramské nemocnici
Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy.
„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho
Tým dobrovolníků na severu Německa zahájil další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Pomocí popruhu se ji snaží dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, shodují se experti
Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného. V analýze to uvedla agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
Devadesátiletý stařec střílel na "sociálce", zranil čtyři lidi. Prchá před policií
V Aténách byli v úterý dopoledne zraněni čtyři lidé při střelbě v budově správy sociálního zabezpečení a poté u soudu. Informuje o tom místní deník Kathimerini. Podle něj byl zřejmě útočníkem v obou případech 89letý muž, jemuž se podařilo uprchnout. Policie po něm pátrá, motiv činu zatím nezná.