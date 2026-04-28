Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Mezi významné dny přibude Den vlajky, bude se slavit 30. března

ČTK

Výčet významných dnů v kalendáři se rozšíří o Den české vlajky, který bude připadat na 30. března. Novelu premiéra Andreje Babiše a Radka Vondráčka (oba ANO) podepsal prezident Petr Pavel.

Česká vlajka
Česká vlajkaFoto: Aktuálně.cz
Babiš zdůvodnil doplnění významných dnů tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. „Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu v mezinárodním i vnitrostátním prostoru,“ napsal Babiš v důvodové zprávě.

Premiér zdůraznil také hodnotu vlajky pro občany. „Je tradičně zobrazována a používána jako symbol národní identity, sounáležitosti občanů daného státu, sdílených hodnot a hrdosti na občanství státu, k němuž jehož obyvatelé patří,“ uvedl premiér.

Související

Posílení hrdosti

Zavedení nového významného dne by podle něho mělo posílit hrdost příslušnosti k českému národu. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím, že 30. března 1920 byla oficiálně uzákoněna československá vlajka.

Senát neprosadil návrh, který místo uzákonění Dne české vlajky upravoval název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Senátoři poukazovali na to, že v poslanecké novele jde o zvýraznění jen jednoho z oficiálních symbolů státu. Upozorňovali na to, že státními symboly jsou i velký a malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních nebo státem uznaných svátků jsou to běžné pracovní dny.

Nejnovější
Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře
Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře
Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře

Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel
Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel
Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel

Globální oteplování, klimatické změny, sucho, ilustrační foto
Globální oteplování, klimatické změny, sucho, ilustrační foto
Globální oteplování, klimatické změny, sucho, ilustrační foto

