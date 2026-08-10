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Domácí

Mezi signatáři dopisu vládě o kulturní politice bylo chybně uvedeno olomoucké muzeum

ČTK

Vlastivědné muzeum v Olomouci se ohradilo proti uvedení svého jména mezi institucemi, které podepsaly otevřený dopis vládě Andreje Babiše (ANO) kvůli nové Státní kulturní politice České republiky 2026–2030. Muzeum se k dopisu nepřipojilo, sdělila v pondělí ČTK jeho mluvčí Martina Vysloužilová.

Oto Klempíř, ministr kultury
Oto Klempíř, ministr kulturyFoto: HN – Lukáš Bíba
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Podle Ondřeje Lipára, mluvčího Kulturní a kreativní federace, která o dopise ČTK informovala, šlo o ojedinělou chybu. Muzeum mezi signatáři nebude, jejich počet ale roste, řekl ČTK Lipár.

Muzeum podle Vysloužilové nikomu neudělilo souhlas k uvedení názvu instituce mezi podporovateli dopisu. Požádalo tedy o vymazání jména. Formu on-line formuláře označila za nešťastnou a nedůvěryhodnou. Před 18:00 už jméno Vlastivědného muzea pod dopisem nefigurovalo.

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Lipár řekl, že iniciativa získala podpis od ženy, která v olomouckém muzeu pracuje. „Podepsala to za sebe, ale zároveň uvedla, kde pracuje,“ uvedl Lipár. Signatáři mají zaškrtávat, zda se připojují za sebe nebo za instituci.

Podle něho šlo o ojedinělý omyl. „Nikdo další se nám neozval, spíš naopak,“ řekl Lipár. Reakce na dopis označil za příznivé, signatáři podle něj přibývají. Webová stránka s dopisem a signatáři se má každý večer aktualizovat.

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Pod dopisem figurují jména desítek profesních organizací, institucí, spolků, platforem, odborových organizací a další subjektů působících v kultuře, nikoli fyzických osob. „V první vlně jsme shromažďovali hlavně instituce a organizace, nyní text mohou podepisovat i jednotlivci,“ řekl Lipár. Web by měl obsahovat jména i těchto signatářů, pokud budou souhlasit, a to bez uvedení jejich pracoviště.

Dopis vyzval vládu ANO, SPD a Motoristů ke stažení nového dokumentu Státní kulturní politika ČR 2026-2030, a to kvůli způsobu jejího vzniku. Nepodílela se na něm odborná veřejnost, na rozdíl od Státní kulturní politiky 2026-2030+, kterou přijal kabinet Petra Fialy (ODS) loni v říjnu.

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