Metro v Praze srazilo člověka, provoz na části linky C je zastavený

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání stojí. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před jedoucí soupravu, svým zraněním na místě podlehl, řekl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
Nehoda se stala krátce před 10:30. "Podle prvotních informací se jednalo o skok do kolejiště, vypadá to tedy na sebevraždu," uvedl mluvčí.
V úsecích Florenc - Letňany a Pražského povstání - Háje metro v pravidelném intervalu jezdí. V úseku Florenc - Pražského povstání mohou cestující využít náhradní autobusy. Zároveň kvůli posílení dopravy jede tramvaj číslo 24 ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce po trase Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác.
Na hudební festival Beseda přijede raperka z Londýna a punkeři z New Yorku
Festival Beseda v Tasově na Hodonínsku letos přivítá londýnskou raperku Lady Lykez a také punkovou skupinu Balaclava z New Yorku. Českou scénu zastoupí například zpěvačka Načeva a formace Chunta, oznámil za pořadatele Zdeněk Neusar. Třiatřicátý ročník festivalu se uskuteční 31. července a 1. srpna. Podobně jako v minulosti se zaměří hlavně na nezávislou hudbu.
Jak to bylo dál? Příběhy z pořadu 13. komnata se vrací na obrazovky v nové sérii
Dvacet let, 632 lidských osudů a myšlenka, která se nemění: léčit příběhem. Dokumentární cyklus České televize 13. komnata vstupuje do výroční sezony a znovu připomíná, že i u známých tváří existují témata, o nichž se nemluví snadno, a přesto mají sílu pomáhat druhým. Nová série, která nabídne návraty do 13. komnaty slavných osobností, startuje ve středu 4. března ve 21:05 na ČT1 a v iVysílání.
ŽIVĚLetadla pro uvízlé Čechy míří do Ománu, Egypta i Jordánska. Okamura kritizuje USA
Babiš očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Podobu neupřesnil, záleží na návrhu ministerstva vnitra. V pondělí se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do vlasti by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do ománského Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings.