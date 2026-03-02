Přeskočit na obsah
Metro v Praze srazilo člověka, provoz na části linky C je zastavený

ČTK

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání stojí. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před jedoucí soupravu, svým zraněním na místě podlehl, řekl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Nehoda se stala krátce před 10:30. "Podle prvotních informací se jednalo o skok do kolejiště, vypadá to tedy na sebevraždu," uvedl mluvčí.

V úsecích Florenc - Letňany a Pražského povstání - Háje metro v pravidelném intervalu jezdí. V úseku Florenc - Pražského povstání mohou cestující využít náhradní autobusy. Zároveň kvůli posílení dopravy jede tramvaj číslo 24 ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce po trase Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác.

