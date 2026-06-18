Metro B nejezdí přes centrum Prahy. Na Andělu skočil muž pod soupravu

Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy v obou směrech nejezdí. Ve stanici Anděl ve čtvrtek okolo 17:30 skočil muž pod přijíždějící soupravu, na místě zemřel. Řekl to mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Dopravní podnik na webu uvedl, že posílil provoz tramvajové linky 3, která jezdí odklonem a cestující ji mohou využít místo zastavené podzemní dopravy.
Ve zbytku trasy B, tedy v úsecích Smíchovské nádraží-Zličín a Florenc-Černý Most, metro jezdí.
Tramvaj číslo 3 jezdí z Florence přes Palackého náměstí, Anděl a Smíchovské nádraží na Lihovar a Dvorce a dále po své pravidelné trase.
ŽIVĚ „USA je silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve,“ vychvaloval se Trump na síti
Ropa opět proudí, Írán nebude mít nikdy jaderné zbraně a Spojené státy jsou silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve. Ve čtvrtek to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu ve středu s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem digitálně podepsali memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě.
ŽIVĚ „Slova jako reakce nestačí.“ Lavrov kvůli úderu na Moskvu hrozí Ukrajině rozsáhlými útoky
Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády. Ve čtvrtek to podle agentury TASS řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“.
Láska nebolí. Na Monyovou naváže dokumentární série o domácím násilí
Třídílná dokumentární série na Oneplay pod názvem Láska nebolí od 26. června ukáže skutečné příběhy lidí, kteří se postavili domácímu násilí. Dokument přináší osobní výpovědi těch, kdo byli násilnému chování vystaveni jako děti či partneři, ale i těch, kteří se násilí sami dopouštěli a rozhodli se své vzorce chování změnit.
Macronova mistrovská partie: Trump nečekaně otáčí vůči Moskvě, obměkčil ho Zelenskyj
Moskva nemá skutečný zájem na míru a okupovaná území se musí vrátit Ukrajině. Tak zní překvapivě jednotný vzkaz ze summitu G7 ve Francii, pod který se „podepsal“ i Donald Trump. Co přimělo šéfa Bílého domu k přitvrzení postoje vůči Moskvě? Podle diplomatů pečlivě připravená strategie francouzského prezidenta Emmanuela Macrona i setkání s Volodymyrem Zelenským, které Trumpa emociálně zasáhlo.
Ukrajina pokořila ruský rekord v počtu dronů vyslaných za jeden den
Ukrajina překonala dosavadní ruský rekord co do počtu dronů vyslaných na území nepřítele za jediný den. Napsal to nezávislý portál Agentstvo, který vychází ze statistik zveřejňovaných oběma zeměmi. Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek dopoledne informovalo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulý den zneškodnila 992 ukrajinských dronů.