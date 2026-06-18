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Domácí

Metro B nejezdí přes centrum Prahy. Na Andělu skočil muž pod soupravu

ČTK

Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy v obou směrech nejezdí. Ve stanici Anděl ve čtvrtek okolo 17:30 skočil muž pod přijíždějící soupravu, na místě zemřel. Řekl to mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Metro na lince B. Ilustrační snímek.
Metro na lince B. Ilustrační snímek.Foto: Aktuálně.cz – Ludvík Hradilek
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Dopravní podnik na webu uvedl, že posílil provoz tramvajové linky 3, která jezdí odklonem a cestující ji mohou využít místo zastavené podzemní dopravy.

Ve zbytku trasy B, tedy v úsecích Smíchovské nádraží-Zličín a Florenc-Černý Most, metro jezdí.

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Tramvaj číslo 3 jezdí z Florence přes Palackého náměstí, Anděl a Smíchovské nádraží na Lihovar a Dvorce a dále po své pravidelné trase.

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