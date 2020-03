Metnar odmítl, že by chystal oslabení parlamentu. Musela by být politická shoda, říká

Ministerstvo obrany odmítlo, že by chystalo změnu zákona, který by oslabil roli parlamentu v době krize. Na návrh upozornilo Aktuálně.cz a týdeník Respekt. Podle mluvčího ministerstva Jana Pejška měla být vláda pouze informována o doporučení odborné skupiny, která od roku 2015 posuzovala možnosti řešení krizových situací.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl, že by chystal změnu zákona, který by oslabil roli parlamentu v době krize. | Foto: Jakub Plíhal

Deník Aktuálně.cz a týdeník Respekt v pondělí napsaly, že ministerstvo obrany navrhuje posílit pravomoci vlády, případně premiéra v době ohrožení státu na úkor parlamentu.

Podle Pejška je předkládaný dokument pouze doporučením odborné skupiny složené ze zástupců ministerstev obrany, vnitra, zahraničních věcí, spravedlnosti a Úřadu vlády, který byl vládě předložen pouze jako "úvahový dokument". Tento úkol obrana dostala od vlády v roce 2015.

"Jde o pouhé doporučení meziresortní odborné skupiny, jak řešit připadnou krizovou situaci. Nechceme oslabovat parlament, chceme o všem vést diskusi napříč politickými stranami, což je v dokumentu jasně uvedeno. Načasování do současné mimořádné situace je náhodné a nešťastné," uvedl v tiskové zprávě Metnar. Na Twitteru dodal, že pokud by k podobné změně zákonů mělo někdy dojít, musí nad tím panovat široká politická shoda.

Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!https://t.co/aSQaZFMNj2 — Lubomír Metnar (@metnarl) March 31, 2020

Podle náměstka ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie Radomíra Jahody odborníci zkoumali varianty, jak postupovat v krajní situaci, kdy nebude usnášeníschopná Sněmovna nebo vláda. "Stát musí mít stanovené kompetence a být připraven na tyto hypotetické situace, které mohou nastat. Proto vznikl tento úvahový dokument, o kterém chceme dále diskutovat napříč politických spektrem," dodal Jahoda.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) vyloučil, že by se vláda nyní materiálem zabývala. "Rozhodně nehrozí, že by se tato zásadní materiál projednával v nouzovém stavu. O celé problematice se diskutuje už rok a zkušenosti ze současné krize je potřeba do návrhu promítnout," uvedl na Twitteru. Projednávání dokumentu odmítl i premiér Babiš.

K aktuálnímu haló ohledně návrhu ministerstva obrany na změnu krizových zákonů. Rozhodně nehrozí, že by se tato zásadní materiál projednával v nouzovém stavu. O celé problematice se diskutuje už rok a zkušenosti ze současné krize je potřeba do návrhu promítnout. — Jan Hamáček (@jhamacek) March 31, 2020

Stav ohrožení státu by mohl vyhlásit sám premiér

V dokumentu se odborná skupina zabývala posouzením krizových situací, na které v současné době zákony nepamatují. První se týká situace, když by nebyl schopen se sejít parlament a bylo by třeba vyhlásit stav ohrožení státu (SOS) a válečný stav. Ty následují po stavu nouze, který platí v ČR v současné době kvůli pandemii koronaviru. Nyní je SOS vyhlašován parlamentem na návrh vlády, podobné je to u válečného stavu.

Dokument doporučuje, aby v neodkladných situacích, kdy se nemůže sejít parlament, mohla vyhlásit SOS vláda, případně i jen premiér, parlament by jej následně potvrdil nebo zrušil. Podobně se nyní postupuje při vyhlášení stavu nouze.

Zároveň se dokument zabývá situací, kdy v době krizových stavů ztratí vláda usnášeníschopnost. Odborníci doporučili, aby mohl v takovém případě vládu zastoupit premiér, ministři by následně museli jeho rozhodnutí potvrdit.

Vládní materiál ostře kritizuje opozice, která se obává oslabení role parlamentu, nelíbí se jí doba, kdy se dokument projednává. Například podle místopředsedy sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) není k posílení role vlády a předsedy vlády důvod. "I v případech, kdy se nemůže scházet Poslanecká sněmovna jako celek, stále existují varianty, kdy jejím jménem může vystupovat volený orgán sněmovny," uvedl. Návrh v současné situaci označil za ohrožení principů parlamentní demokracie a dělby moci.