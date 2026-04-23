Metnar odmítá skenování zpráv kvůli dětskému pornu, narušovalo by soukromí

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) by odmítl jakýkoli návrh nařízení EU o skenování komunikace lidí na internetových platformách kvůli dětské pornografii, pokud by příliš narušoval soukromí uživatelů.
Metnar to řekl ve sněmovně při projednávání písemné interpelace Pirátky Michaely Moricové, podle níž by takové monitorování porušovalo základní práva a svobody i s ohledem na zásahy do soukromí bez jakéhokoli podezření.
„Jsem připraven odmítnout jakoukoli podobu předmětného návrhu nařízení, která by přinesla nepřiměřené narušování soukromí uživatelů internetu a systematické narušování principů kybernetické bezpečnosti včetně narušování bezpečnosti šifrované komunikace,“ řekl Metnar.
Ministr ale zároveň upozornil na to, že většina pachatelů sexuálního zneužívání děti v online prostředí se podle policejních údajů později uchýlí k páchání tohoto činu fyzicky často ve svém okolí. Proto se podle ministra musí najít řešení, v němž bude ochrana dětí a právo uživatelů on-line služeb na soukromí v rovnováze.
„Nelze podporovat plošné bezhlavé skenování obsahu,“ zdůraznila Moricová. Je podle ní nutné posílit prevenci například v podobě rodičovské kontroly, vzdělávání a mechanismů nahlašování závadného obsahu.
Rovněž poslanec STAN Jan Berki zdůraznil vzdělávání dětí, které podle něho zprvu nemusí vědět, že se jim děje něco, co se jim dít nemá. Michal Zuna z TOP 09 upozornil na to, že i u sledování komunikace již podezřelých lidí bude důležitá jeho konkrétní podoba, protože vyhodnocení takové komunikace bude na lidech. "Evropská unie může vytvářet pracovní místa, která mohou lákat příjemce závadového obsahu," varoval.
Evropský parlament odmítl koncem dubna další prodloužení prozatímního nařízení, které umožňovalo platformám dobrovolné monitorování komunikace uživatelů. Jeho planost skončila bez náhrady před zhruba třemi týdny. Moricová uvedla, že platformy navzdory tomu ve skenování skrytě pokračují. Na novém, trvalém návrhu normy známé jako Chat Control, v EU shoda není.
ŽIVĚ Ropovod Družba je v provozu, na Slovensko opět dodává ropu
Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Macron čelí kritice za dosazování spojenců do klíčových státních pozic
Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.
Krok, jak si udobřit Meloniovou. Vykopněte Írán, vezměte Itálii, nabádá Trumpův muž
Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli požádal FIFA, aby na mistrovství světa ve fotbale nahradila Írán Itálií. Informaci přinesl deník Financial Times s tím, že by tento krok mohl pomoci americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi opět si naklonit přízeň italské premiérky Giorgie Meloniové, se kterou se rozhádal kvůli bezprecedentní kritice papeže Lva XIV.
World Press Photo vyhrál snímek rodiny migrantů rozdělené americkým úřadem
Letošní ročník fotografické soutěže World Press Photo vyhrál snímek plačící rodiny migrantů, kterou rozdělil americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AFP. Autorkou fotografie je americká fotografka Carol Guzyová z agentury ZUMA a institutu iWitness, která snímek pořídila pro deník Miami Herald.
Průzkum: Osm z deseti Čechů zažívá psychické potíže, pomoc vyhledá jen čtvrtina
Osm z deseti Čechů zažilo nebo zažívá psychické potíže, které je omezují a zasahují do jejich běžného fungování. Odbornou pomoc přitom vyhledá zhruba čtvrtina lidí, 40 procent Čechů své duševní zdraví řeší samo. Vyplývá to z nového průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a agentury Ipsos mezi 1021 respondenty ve věku 18 až 65 let.