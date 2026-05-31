Přeskočit na obsah
Benative
31. 5. Kamila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami, čekají přívalový déšť i prudký vítr

ČTK

Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.

Bouřka. Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: iStock
Reklama

Ústav zpřísnil sobotní varování, původně očekával menší sílu větru i deště. Rozšířil také území, kde výstraha platí, na téměř celé Čechy a jihozápad Moravy.

Výstraha se týká od nedělního poledne do půlnoci většiny území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje. Platí také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu. „Budou se (bouřky) vyskytovat ojediněle i v pozdějších večerních hodinách,“ sdělili pracovníci ústavu.

Na většině zmíněného území počítají meteorologové s velmi silnými bouřkami. Při nich může spadnout v přívalových deštích až 40 milimetrů srážek, tedy 40 litrů na každý metr čtvereční. Padat mohou také kroupy s průměrem přes dva centimetry a objeví se vítr s rychlostí v nárazech kolem 70 až 90 kilometrů v hodině.

Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit lokální záplavy. Zvláště menší toky se mohou rozvodnit podle meteorologů rychle. Hrozí zatopení sklepů, podjezdů či podchodů i podemletí cest.

Reklama
Reklama
Související

Kvůli dešti a větru i bleskům mohou padat větve stromů. Bouře tak mohou omezit dopravu. Lidé by také podle meteorologů měli kvůli větru zajistit okna a dveře a upevnit předměty volně položené venku.

Nadále také platí kvůli předchozímu suchu a vedru výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje. V platnosti je zatím do dnešní půlnoci. „Očekávané srážky na počátku příštího týdne riziko požárů sníží pod nebezpečnou úroveň,“ doplnili meteorologové.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aid agencies intensify efforts to contain Ebola outbreak in Mongbwalu, DR Congo
Aid agencies intensify efforts to contain Ebola outbreak in Mongbwalu, DR Congo
Aid agencies intensify efforts to contain Ebola outbreak in Mongbwalu, DR Congo

V Brazílii je v karanténě pacient s podezřením na ebolu

V brazilské specializované nemocnici je v karanténě pacient s podezřením na nákazu ebolou. Sedmatřicetiletý muž se nedávno vrátil z Konga a má některé příznaky onemocnění včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu. Podle agentury Bloomberg to v sobotu uvedlo brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama