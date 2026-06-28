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Domácí

Meteorologové vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Hrozí potíže s dýcháním či bolest hlavy

ČTK

Český hydrometeorologický ústav v neděli odpoledne vyhlásil v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu.

Arménie, Čiatura, Jerevan, Sevan, Amursar, Džermuk
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti, informovali meteorologové.

Už v pátek smogovou situaci vyhlásili v Ústeckém kraji a následně nevyloučili to, že ji budou vyhlašovat i v dalších oblastech. Všechna tato vydaná upozornění platí do odvolání.

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Vyhlášení smogové situace meteorologové odůvodnili tím, že minimálně na jedné stanici reprezentativní pro zmíněná území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový a její překročení očekávají na některé ze stanic i následující hodinu.

Smogová situace souvisí s nynějším extrémním horkem. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice.

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Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

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