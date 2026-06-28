Meteorologové vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Hrozí potíže s dýcháním či bolest hlavy

Český hydrometeorologický ústav v neděli odpoledne vyhlásil v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu.
Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti, informovali meteorologové.
Už v pátek smogovou situaci vyhlásili v Ústeckém kraji a následně nevyloučili to, že ji budou vyhlašovat i v dalších oblastech. Všechna tato vydaná upozornění platí do odvolání.
Vyhlášení smogové situace meteorologové odůvodnili tím, že minimálně na jedné stanici reprezentativní pro zmíněná území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový a její překročení očekávají na některé ze stanic i následující hodinu.
Smogová situace souvisí s nynějším extrémním horkem. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice.
Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
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