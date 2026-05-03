Meteorologové rozšířili výstrahu, riziko požárů platí pro celé Česko

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Poté by se měla situace částečně zlepšit. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav, který tak rozšířil své předchozího upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil jeho platnost.
V pondělí se v Čechách podle meteorologů ale objeví první přeháňky, v úterý a hlavně ve středu bude pršet zřejmě na většině území Česka a také se zmírní odpolední teploty, což by mohlo situaci se suchem částečně zlepšit.
Do té doby by se lidé měli kvůli zvýšenému riziku požárů vyvarovat podle meteorologů rozdělávání ohně v přírodě, odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Zároveň by se měli řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
Se zvýšeným rizikem požárů by lidé měli počítat ve většině krajů, v platnosti zatím není takové upozornění pro Karlovarský a Plzeňský kraj a pro západní část Jihočeského kraje.
Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.
„Přestaň jíst lidi!“ Odposlechy odkrývají případy kanibalismu mezi ruskými vojáky
„Žádný kanibalismus!“ Tak měl znít rozkaz ruského štábního důstojníka, který zachytila ukrajinská vojenská rozvědka a k němuž získal přístup britský deník The Times. Materiál má spolu s dalšími podle ukrajinské strany dokládat údajné případy kanibalismu, k němuž se ruští vojáci měli prý uchýlit kvůli nedostatku jídla během zimních měsíců. Rusko toto podezření odmítá.
Saúdský penězovod vysychá. Hvězdy golfu čelí nejisté budoucnosti
Saúdské miliardy zřejmě skončí a soutěž LIV Golf hledá nové partnery. Budoucnost celé série i jejích hvězd je v ohrožení.
Oscarový režisér Talankin dorazí na festival v Českém Těšíně s nalezenou soškou
Ruský režisér Pavel Talankin v neděli dorazí do Českého Těšína na Karvinsku na Mezinárodní filmový festival Kino na hranici. Přijede i s oscarovou soškou, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi popisující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, řekla mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová.
Letiště Karlovy Vary podle Babiše přejde pod armádu, hejtmanství o tom jedná
Letiště Karlovy Vary přejde pod armádu, uvedl dnes na síti X premiér Andrej Babiš (ANO). Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o tom, na koho by mělo být letiště převedeno a za jakých podmínek.