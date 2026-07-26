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Domácí

Meteorologové ráno zaznamenali nad Českem kouř z požárů ve Francii a Španělsku

ČTK

Meteorologické přístroje dnes brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž nyní bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav na Facebooku.

Kouř z požárů ve Francii a Španělsku zaznamenali meteorologové i nad Českem.
Kouř z požárů ve Francii a Španělsku zaznamenali meteorologové i nad Českem.Foto: ČHMÚ
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Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od tří do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem, lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi.

„Během časných ranních hodin se začal nad naše území dostávat kouř z rozsáhlých požárů ve Francii a Španělsku. Dle dat z ceilometrů se nachází ve výšce mezi tři kilometry a 4,5 km nad zemským povrchem, takže se nemusíme obávat zvýšení koncentrací i při zemi,“ informovali meteorologové.

Ceilometr je přístroj na měření výšky základny oblaků a množství oblačnosti v jednotlivých vrstvách, vertikální dohlednosti a koncentrace aerosolových částic v mezní vrstvě atmosféry.

Dým z požárů nad Českem byl nicméně viditelný také na satelitních snímcích. „Kouř je viditelný jako slabší ‚závoj‘ zvýšené odrazivosti. Velmi dobře bylo možné bylo pozorovat rozsah kouře i v časných ranních hodinách na družici MTG,“ doplnili meteorologové

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Francii a Španělsko sužuje série lesních požárů, kvůli nimž muselo být už evakuováno odhadem přes 300 tisíc lidí. Místním hasičům a vojákům pomáhají i jejich kolegové z jiných evropských zemí. Vrtulník s českými hasiči bojuje s ohněm ve Francii.

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