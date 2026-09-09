Metastázy na plicích. „Nějaký rok to ještě možná vydrží,“ věří přesto Topolánek

Bývalý český premiér Mirek Topolánek má metastázy na plicích. O jeho zdravotním stavu ve středu informovalo Studio N, kterému politik popsal, jak v současnosti probíhá jeho léčba rakoviny slinivky.
Topolánek podstupuje chemoterapii, přesto se snaží zůstat aktivní. „Včera jsem byl v gymu, hrál jsem odpoledne tenis. Dneska na fyzio a v sobotu budu hrát golf,“ řekl v podcastu moderátora Filipa Titlbacha.
Podle Topolánka je u rakoviny slinivky zásadním faktorem při přežití štěstí. Svou prognózu proto vidí nejistě. „Nějaký rok to ale ještě možná vydrží,“ uvedl.
S diagnózou rakoviny slinivky Topolánek veřejně vystoupil loni v říjnu. Od té doby upozorňuje na potřebu včasného odhalení nemoci a snaží se o rakovině slinivky více mluvit. V listopadu také založil nadační fond Štěstí nestačí, který se zaměřuje na výzkum screeningu tohoto onemocnění.
Rakovina slinivky patří mezi nejagresivnější nádorová onemocnění. V počátečních fázích často nezpůsobuje výrazné potíže, což ztěžuje její včasné odhalení.
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