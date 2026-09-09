Přeskočit na obsah
Benative
9. 9. Daniela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Metastázy na plicích. „Nějaký rok to ještě možná vydrží,“ věří přesto Topolánek

Domácí
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Bývalý český premiér Mirek Topolánek má metastázy na plicích. O jeho zdravotním stavu ve středu informovalo Studio N, kterému politik popsal, jak v současnosti probíhá jeho léčba rakoviny slinivky.

Expremiér Mirek Topolánek
Expremiér Mirek Topolánek. Archivní foto.Foto: Hospodářské Noviny
Reklama

Topolánek podstupuje chemoterapii, přesto se snaží zůstat aktivní. „Včera jsem byl v gymu, hrál jsem odpoledne tenis. Dneska na fyzio a v sobotu budu hrát golf,“ řekl v podcastu moderátora Filipa Titlbacha.

Podle Topolánka je u rakoviny slinivky zásadním faktorem při přežití štěstí. Svou prognózu proto vidí nejistě. „Nějaký rok to ale ještě možná vydrží,“ uvedl.

Související

S diagnózou rakoviny slinivky Topolánek veřejně vystoupil loni v říjnu. Od té doby upozorňuje na potřebu včasného odhalení nemoci a snaží se o rakovině slinivky více mluvit. V listopadu také založil nadační fond Štěstí nestačí, který se zaměřuje na výzkum screeningu tohoto onemocnění.

Rakovina slinivky patří mezi nejagresivnější nádorová onemocnění. V počátečních fázích často nezpůsobuje výrazné potíže, což ztěžuje její včasné odhalení.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Tady končí sranda! Babiš má jiný problém než Agrofert, Okamura srazil paty

Tady končí sranda! Babiš má jiný problém než Agrofert, Okamura srazil paty | Video: Pavel Štrunc, Matyáš Zrno, Viet Tran
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Alena Schillerová, ministryně financí
Alena Schillerová, ministryně financí
Alena Schillerová, ministryně financí

Schillerová odmítla senátní úpravy EET, snížily by podle ní účinnost systému

Senátní úpravy navrhovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) by podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) snížily účinnost systému. Evidence by nenaplnila svůj účel v podobě omezování šedé ekonomiky, narovnání podnikatelského prostředí a ochrany poctivých podnikatelů, řekla Schillerová ve Sněmovně v úvodu středečního opětovného schvalování vládní předlohy.

U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open

„Tenise, jaké monstrum se z tebe stalo.“ Gradující průšvih Američanů naštval i Navrátilovou

Hráči a hráčky jsou sice královsky odměňováni, tenisové asociace, organizátoři grandslamů a dalších velkých turnajů s nimi ale stále zřetelněji zacházejí jako s kusy masa majícími jediný úkol: generovat zisky bez ohledu na své zdraví. Alespoň podle rostoucího množství kritiků náročného programu, který na aktuálním grandslamovém US Open zachází daleko za únosnou mez.

8. schůze Poslanecké sněmovny
8. schůze Poslanecké sněmovny
8. schůze Poslanecké sněmovny

Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona

Sněmovna v pondělí hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona, která především zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Senát ji zamítl v srpnu. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama