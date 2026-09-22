„Bojíte se pustit dítě.“ Ve městě na severu bují naštvanost. Do boje jdou těžké váhy

Rozdělená. Tohle slovo necelý měsíc před volbami vystihuje Českou Lípu. Redaktor Aktuálně.cz se v rámci předvolebního zpravodajství vydal do tohoto okresního města. Zatímco část jeho obyvatel si myslí, že se město pod vedením starostky Jitky Volfové (ANO) zvedá, další míní přesný opak. V tomto obvodě se také očekává jeden z nejzajímavějších střetů o senátní křeslo. Místní to ale nechává chladné.
Zhruba 37tisícové město na řece Ploučnici volbami příliš nežije. Při příjezdu do České Lípy jsou sice tu a tam vidět plakáty – převážně hnutí ANO –, ty jsou ale hlavně ke komunálním volbám.
Že se ve městě budou konat i volby senátní, se poprvé pořádně projeví až na autobusovém nádraží. Tam stojí tři velké billboardy. Dva libereckého hejtmana Martina Půty (SLK), který by rád zasedl v horní komoře parlamentu a jeden starostky Jitky Volfové (ANO), která rovněž usiluje o zvolení do Senátu, přestože je nyní i poslankyní.
Další uchazeči — místostarosta Kravař Vít Vomáčka (ODS) a obhajující senátor Jiří Vosecký (nestr.) — nikde vidět nejsou. A to platí nejen pro prostor autobusového nádraží, ale prakticky pro celé centrum města, které je největším sídlem ve volebním obvodu.
Spojení do Prahy a makající Senát
Půta na svém předvolebním billboardu slibuje třeba lepší dopravní spojení České Lípy s Prahou. Přímou dopravu zajišťuje pouze autobusová linka. Kdo by chtěl jet vlakem, už to má s přestupem. „Senát? Beru si to na starost,“ stojí pak na dalším z hejtmanových poutačů.
Půta se chce také věnovat tématům jako dostupnost služeb nebo výše mezd na Českolipsku. Politik, který stanul před soudem kvůli korupční kauze, byl nepravomocně odsouzen a své obvinění odmítá, také slibuje na svých stránkách, že když bude zvolen do Senátu, rezignuje na post hejtmana.
To Volfová, která má v České Lípě coby starostka, kterou je od roku 2018, reklamní převahu, zase jde do voleb s heslem: „Vyměňte senátory za ty, co makaj pro vás“. Akcentuje témata jako dostupnost lékařské péče v regionu.
Pro ANO půjde v obvodu o zkoušku síly. I když v komunálních volbách před čtyřmi lety ve městě hnutí dominovalo se ziskem přes 40 procent hlasů, v senátních volbách tady ještě neuspělo. Před 6 lety, kdy se do finále dostali Vít Vomáčka a Jiří Vosecký, nekandidovalo, před 12 lety kandidát ANO skončil až čtvrtý.
Právě obhajující senátor Vosecký navíc může zamíchat kartami. Ten je v horní komoře od roku 2014, kdy kandidoval za Starosty pro Liberecký kraj, které pomáhal spoluzakládat. S hnutím se ale rozešel i kvůli hejtmanu Půtovi, který je předsedou libereckého uskupení Starostů.
Nesleduji, nevím, nějak to dopadne
Senátní volby pak místní prakticky nezajímají. „Ono to vždycky nějak dopadne,“ reagovala lakonicky na dotaz redaktora žena důchodového věku. Ta ve městě sice nebydlí, ale v senátním volebním obvodě už ano.
„Já to zas tak nesleduji,“ reaguje pak student, který do města dojíždí z nedalekého Nového Boru, kde se bude rovněž volit.
„To víte víc než já,“ tvrdí pak další dotazovaná, která už je přímo z České Lípy. Ta na dotaz, jak hodnotí starostku Volfovou, odpověděla, že má pocit, že toho pro město politička „udělala dost“. A zmiňuje třeba novou lávku pro pěší na kraji města. Jenže ani ta není jednoznačně vnímána pozitivně, jak řekla Aktuálně další z obyvatelek města.
Ta si pak stěžuje třeba na nový plavecký bazén a připomíná, že na něj místní čekali 30 let. „To jo, ten otevřeli. Ale vejde se tam asi 800 lidí, což je málo,“ tvrdí žena, která prodává v obchodě na hlavní ulici v historické části města.
„Bojíte se pustit dítě“
Další lidé si stěžují na problémy s bydlením, stav chodníků, rozkopané město, spadané a neuklizené listí nebo na svoz odpadu. Tedy na celkem běžná témata, která trápí mnoho dalších měst v Česku. Na jednom tématu se ale všichni místní obyvatelé shodují: bezpečnost.
„Mně vadí bezdomovci. Jsou před večerkami a vy se bojíte tam pustit dítě,“ vypráví jedna z obyvatelek České Lípy. Podle místních se pak situace s bezpečností v poslední době zhoršuje. „Jsou to i cizinci,“ tvrdí další a zmiňuje v této souvislosti i Ukrajince.
Při procházce po městě se pak tu a tam objeví skupinky zanedbaných lidí i jednotlivci posedávající na lavičkách v parku nebo u obchodů na zemi. Nechybí ani alkohol. Ti, které potkal redaktor Aktuálně.cz, ale mluvili plynulou češtinou.
Další z dotazovaných obyvatel pak zmiňuje problém se sociálně slabšími skupinami a romskou menšinu v Jiráskově ulici, která je kousek od historického centra města.
Podle portálu Mapa zadlužení pak ve městě 11,2 procenta obyvatel čelí exekuci a průměrný počet exekucí na osobu vychází na 5, zatímco dlužná částka na skoro 700 tisíc korun.
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