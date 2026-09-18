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Město Most s jezerem propojí visutá lávka pro pěší a cyklisty, povede od muzea

ČTK
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Město Most propojí se stejnojmenným jezerem nová visutá lávka pro pěší a cyklisty. Povede od budoucího muzejního parku. Podobu lávky zveřejnilo nyní město na facebooku. Návrh vybrala porota v architektonické soutěži. Náklady na stavbu se odhadují na 250 až 350 milionů korun v případě lávky a 90 až 120 milionů korun u parku.

Podoba nové visuté lávky pro pěší a cyklisty, zveřejněná městem Most na Facebooku.
Podoba nové visuté lávky pro pěší a cyklisty, zveřejněná městem Most na Facebooku. Foto: Facebook statutárního města Most.
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Město a jezero rozděluje frekventovaná čtyřproudá silnice I/27. Motoristé mohou nyní využít přemostění u muzea nebo u zimního stadionu, kde je také chodník pro pěší. Pohodlná cesta pouze pro chodce a cyklisty doposud chybí.

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Proto radnice zadala soutěž na lávku. Ta se má stát klíčovým prvkem nové městské osy spojující centrum města, muzeum, rekreační oblast kolem jezera a lokalitu v okolí přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zároveň má tvořit významnou architektonickou dominantu a stát se novou vstupní branou do města při příjezdu od Litvínova.

Vítězem soutěže se stal návrh týmu Stráský, Hustý a partneři + Studio Acht. Jednokolovou soutěž město vyhlásilo v dubnu 2026 a porota vybírala celkem z 21 doručených prací. Hodnotil se zvlášť návrh lávky a koncept parku. Vítězný koncept zaujal porotu podle informací radnice expresivním, velkorysým řešením.

Dominantním prvkem lávky je vysoký, relativně tenký pylon, který stavbě dodává unikátní siluetu v postupně obnovované krajině kolem jezera Most. "Architektonická odvaha se přitom snoubí s precizním technickým a statickým zpracováním," uvedla porota k vítězi soutěže. Porotu tvořili odborníci a politici z vedení radnice.

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