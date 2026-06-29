Města reagují na vedra. Zpřístupní zimní stadiony nebo klimatizované městské sály

Město Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevře veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Lidé si tam budou moct odpočinout, ochladit se a připravená pro ně bude i voda.
Město o tom informovalo na sítí X. V posledních dnech na jihu Moravy panují tropické teploty.
Schovat se před horkem budou lidé moci ve Sněmovním a Rytířském sále. „Společně s odpočinkem si můžete prohlédnout místa, kde zasedají brněnští zastupitelé, a kde se psala historie města,“ uvedla radnice. Oba sály jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Lidé se do nich dostanou pouze při vybraných příležitostech, například při koncertech.
Do sálů se lidé dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Navádět do nich budou informační cedule. Oba sály budou otevřeny dnes od 17:00 do 20:00 a v dalších dvou dnech od 08:00 do 20:00.
„Je tam vzduchotechnika, která je nastavená na 22 stupňů. Samozřejmě, když je venku takové vedro, může tam být nějaká odchylka,“ řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Podobně k přetrvávajícím vysokým teplotám na jihu Moravy přistoupili i v Kuřimi na Brněnsku, kde se lidé mohou ochladit na zimním stadionu. Nyní je tam asi 13 stupňů Celsia, informovalo město na facebooku. Dnes je tam otevřeno od 07:00 do večera, o další otevírací době bude město informovat.
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