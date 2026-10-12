Velký přehled: Města, kde je Babiš v izolaci. Vznikají koalice bez něj i proti němu

V krajských městech se postupně formuje vznik nových, ale také staronových koalic. A v některých z nich se začíná projevovat to, čeho se musí obávat do budoucna také Andrej Babiš na centrální úrovni – izolovaného postavení.
Hnutí ANO vyhrálo v šesti krajských městech komunální volby. Přesto může v některých z nich skončit v opozici. Koalice všech proti němu vznikají ale také tam, kde formace Andreje Babiše nevyhrála. Týká se to Pardubic, Prahy, Hradce Králové, Liberce, Brna, vyloučit to nelze v Olomouci, čistě teoreticky to možné je i v Ostravě.
Po debaklu SPD a Motoristů se tak na mnoha místech obnažuje klíčová slabina ANO – být součástí většiny a uzavírat spojenectví, bez nichž nelze vládnout.
Praha
V hlavním městě budou těžiště příští koalice tvořit vítězové voleb: STAN a aliance ODS s TOP 09. Třetí formací, která bude součástí vlády, by mohlo být uskupení Praha sobě. Pokud se tak stane, Piráti skončí po osmi letech ve vedení města v opozici.
K postu primátora Prahy se už přihlásil lídr vítěze voleb Petr Hlaváček. Jednání ale ještě ani zdaleka neskončila.
Brno
Volby v Brně vyhrála koalice KDU-ČSL a STAN. Lidovci tak budou mít vůbec poprvé od roku 1989 primátora Brna – stane se jím jejich lídr Jakub Hruška. Ten ihned po volbách avizoval, že by chtěl sestavit širokou koalici všech stran proti hnutí ANO. K většině by mu přitom stačilo sestavit koalici jen s ODS, případně ještě s jedním partnerem.
Aritmeticky je navíc možná koalice nejen bez hnutí ANO, ale také bez ODS. O tom ale mezi lidovci patrně vůbec nikdo neuvažuje. V danou chvíli nicméně nelze vyloučit, že si svou účast – například Zelení – na široké koalici nakonec rozmyslí. Jisté je jedno – příštím primátorem Brna bude lidovec Jakub Hruška.
Vyberte obec
Obce podle vítězných uskupení
Městské části a obvody největších měst
Výsledky volebních stran
Zvolení zastupitelé
Ostrava
Jak jsme psali už před volbami – v Ostravě nejspíš vznikne koalice složená z hnutí ANO a uskupení nazvaného Nezávislí kandidáti a STAN. Primátorem bude v takové konstelaci lídr hnutí ANO Richard Vereš.
V Ostravě může ale vzniknout také koalice složená ze všech stran proti hnutí ANO. Původně se o ní v zákulisí hovořilo jako o jedné z realistických variant – klíčovým hráčem v povolebních vyjednáváních jsou právě Nezávislí kandidáti a STAN v čele se svým lídrem Alešem Boháčem. To on ve finále rozhodne o podobě příští vlády nad Ostravou.
Plzeň
V Plzni se už den po volbách lídři ANO dohodli na tom, že u moci ve městě zůstane koalice ve stejném formátu jako uplynulé čtyři roky. S hnutím ANO ji budou tvořit aliance hnutí Pro Plzeň a lidovců a hnutí STAN.
Rada města bude mít v příštím volebním období devět namísto dosavadních jedenácti členů – hnutí ANO v ní bude mít většinu, primátorem zůstává jeho lídr Roman Zarzycký.
Liberec
Hnutí ANO, které skončilo ve volbách až třetí, se po dvanácti letech ve vedení Liberce přesune do opozice. Koalici sestaví Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a aliancí, která je složená z hnutí Liberec otevřený lidem a Pirátů. V zastupitelstvu budou mít 31 hlasů z devětatřiceti.
O pozici primátora zatím není rozhodnuto, patrně se jím ale stane lídr SLK Lukáš Hájek.
Olomouc
V Olomouci je ve hře několik scénářů. A vyloučit nelze ani to, že vítězné hnutí ANO skončí v opozici. V takovém případě by koalici sestavily strany, které ve volbách skončily na druhém až pátém místě: STAN, hnutí Pro Olomouc, lidovci a ODS. V danou chvíli je ale vše otevřené.
České Budějovice
V jihočeské metropoli sice koalice ještě nevznikla, situace je zde ale vcelku přehledná. Volby tu s výraznou většinou vyhrálo hnutí Naše Česko Martina Kuby, svůj hlas mu dalo necelých třicet procent voličů. S velkým odstupem druhé je uskupení Občané pro Budějovice, následují ANO, Piráti, ODS a koalice lidovců s TOP 09 nazvaná Společně pro Budějovice.
Hnutí Naše Česko má 15 mandátů z pětačtyřiceti a k většině mu stačí jeden silnější, případně dva slabší partneři – bude si tedy vybírat. A primátorkou skoro jistě zůstane Dagmar Škodová Parmová.
Hradec Králové
Hradec Králové bude patrně další město, kde zůstane ve volbách druhé hnutí ANO v opozici. Vše to směřuje k tomu, že zde koalici sestaví tři formace: vítěz voleb Hradecký demokratický klub (HDK), který šel do voleb společně s TOP 09, koalice Starostů a nezávislých s Piráty a Změna pro Liberec, jehož součástí jsou pro změnu Zelení a lidovci.
Pokud se tyto subjekty na společném vládnutí dohodnou, primátorkou zůstane Pavlína Springerová z HDK.
Pardubice
Pardubice mohou být dalším krajským městem, kde se ANO ocitne v izolaci. A to navzdory tomu, že tady hnutí Andreje Babiše volby vyhrálo. Původně se přitom situace jevila tak, že by s ním mohly sestavit většinovou koalici STAN a formace Žijeme pro Pardubice.
To se ale nelíbilo poslankyni Starostů a nově zvolené zastupitelce Anežce Nedomové. Jak jsme už informovali – v danou chvíli proto platí, že se v Pardubicích vyjednává o široké koalici všech stran proti hnutí ANO. Jednání se ale teprve rozbíhají.
Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem je povolební aritmetika zdaleka nejpřehlednější, protože tady volby drtivě vyhrálo uskupení Jedno Ústí se ziskem více než jedenapadesáti procent hlasů.
Jedno Ústí je široká aliance, pod kterou spadají STAN, Piráti, TOP 09, Zelení, PRO! Ústí, Ústecké fórum občanů (UFO) a Naše Česko. A protože získalo 22 mandátů ze sedmatřiceti, primátorem města bude jeho lídr Tomáš Vohryzka.
Zlín
Ve Zlíně se dva dny po volbách situace jeví tak, že osu těžiště příští koalice bude tvořit hnutí ANO, které volby jen těsně vyhrálo před Starosty a nezávislými, spolu s uskupením Zlín 21 a ODS. Podle našich informací byli klíčoví aktéři na této alianci domluveni už před volbami. Součástí koalice mohou být také buď lidovci, nebo Piráti.
Primátorem Zlína skoro jistě zůstane lídr hnutí ANO Jiří Korec.
Jihlava
Jihlava je spolu s Ostravou jediné město, kde oproti minulým volbám výrazně posílila ODS. Tady jako součást uskupení Tým pro Jihlavu, jehož součástí jsou také TOP 09 a lidovci. Svůj hlas mu dalo 37,5 procenta voličů, což pro něj znamená šestnáct mandátů ze sedmatřiceti.
Jeho lídrem je dosavadní primátor Petr Ryška, který tak bude v čele města pokračovat v rozdělané práci. Ryška ještě o víkendu avizoval, že se sejde se zástupci hnutí ANO, STAN a Pirátů. Spolupráci naopak vyloučil s SPD.
Karlovy Vary
Karlovy Vary patrně čeká pokračování současné koalice, kterou zde tvoří hnutí ANO, Karlovaráci a ODS. K pohodlné většině možná ještě budou muset přibrat SPD.
Pokud bude v Karlových Varech upřednostněna kontinuita před změnou, primátorkou zde zůstane Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí ANO, která je v čele města už osm let.
"Flagrantně porušuje ústavu", Fico kritizoval sňatek opoziční poslankyně s partnerkou
Slovenský premiér Robert Fico v pondělí označil za protiústavní provokaci sňatek, který poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) a šéfka parlamentního výboru pro lidská práva a národnostní menšiny Lucia Plaváková uzavřela se svou partnerkou.
Slovinci se zřejmě vyslovili proti zrušení poplatků za veřejnoprávní vysílání
Slovinci se podle skoro úplných výsledků nedělního poradního referenda vyslovili proti zrušení poplatků za veřejnoprávní vysílání. Uvádějí to agentury STA a AFP s odkazem na údaje zveřejněné v pondělí ráno volební komisí. Výsledek je ale těsný a čeká se stále na součet hlasů zaslaných poštou.
Fatální incident v Rusku: vrátí se černá smrt? Má na svědomí miliony životů
Mor. Jedna z nejničivějších nemocí lidských dějin. Podle některých odhadů připravila o život více než 200 milionů lidí. Tři velké pandemie pustošily města i celé říše, paralyzovaly obchod a zdevastovaly společnost. Teď hrozí, že se kvůli nehodě v irkutském protimorovém institutu opět rozšíří. Bakterie, která za morem stojí, ale lidstvo provází od pravěku.
Plán útoku na základnu využívanou USA téměř jistě řídil Írán, řekl britský premiér
Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford využívanou Spojenými státy téměř určitě řídily íránské revoluční gardy, prohlásil v pondělí podle agentur britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacie si v pondělí kvůli tomu předvolala íránského velvyslance v zemi.
Týden slibuje slunečné podzimní počasí, víkend přinese ochlazení a na hory sníh
Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Vyplývá to z pondělní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na tento týden.