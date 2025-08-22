Domácí

"Menstruace není volba." Školy musí od ledna zajistit dívkám hygienické potřeby

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Všechny školy musí od ledna 2026 na dámských toaletách zajistit menstruační potřeby. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) změní vyhlášku o hygienických požadavcích na školy. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).
Foto: iStock

Podle Ireny Hůlové z organizace Sola pomáhá půjde o náklady zhruba 10 000 korun pro jednu školu za rok. Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky počítá s ročními výdaji pro základní školu asi 22 500 korun a pro střední školu s převahou dívek 27 000 korun.

"Menstruace není volba, ale přirozená součást života a žádná studentka by kvůli ní neměla odcházet domů, improvizovat s toaletním papírem, nebo se stydět požádat o pomoc," uvedl Válek.

Vybaveny těmito potřebami musí být všechny toalety, které navštěvují žákyně starší devíti let, tedy základních, středních i vysokých škol. Za celý rok půjde podle dřívějších propočtů v celé ČR asi o 120 milionů korun, které musí školy dát ze svých rozpočtů. Hranice podle ministra byla vybrána proto, aby školy nemohly vynechat toalety určené pro dívky na prvním stupni základních škol. "Nejčastěji k první menstruaci dochází ve věku 11 až 12 let," dodal ministr.

Vyhláška, která byla loni novelizovaná, v příloze číslo 1 uvádí, že toalety musí být vybaveny "prostředky pro hygienické mytí a hygienické osušení rukou a toaletním papírem". Podle odborníků využívají volně dostupné vložky nejen dívky ze sociálně slabých rodin, ale i ostatní, které menstruaci dostanou nečekaně nebo nemají náhradní menstruační potřeby.

Evropský parlament ve svém usnesení z ledna 2019 o rovnosti žen a mužů a daňové politice uvedl, že menstruační chudoba v EU zůstává nevyřešeným problémem a podle odhadů si každá desátá dívka nemůže hygienické potřeby dovolit.

Česko patří s 21procentním zdaněním mezi země s nejvyšší daní z přidané hodnoty (DPH) na menstruační potřeby. Podle informací, které zazněly na dnešním semináři, se na ní ročně vybere 150 až 300 milionů korun. Vyšší DPH má například Maďarsko (27 pct), naopak nižší má Slovensko (9,5 pct) a Německo (sedm pct). Ve Velké Británii a Irsku, kde jsou zároveň vložky zdarma ve školách, je DPH nulové.

Video: Z antikoncepce se stalo zlo. Řada žen ale nemá jinou možnost, říká gynekoložka.

Spotlight Generace - Kristýna Hlinecká | Video: Michaela Lišková
 
