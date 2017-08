Menšinový akcionář AGPI podá žalobu proti odkupu vepřína. Dohodu to neohrožuje, ubezpečuje firma

před 47 minutami

Jeden z akcionářů firmy nesouhlasí s prodejem vepřína státu a plánuje podat žalobu. "To je jeden akcionář, který chce od nás získat nějaké prostředky, a nemá rozhodující slovo, takže je to jedno," ubezpečil místopředseda představenstva AGPI Jan Čech. Valná hromada zemědělské společnosti AGPI vyslovila 31. července souhlas s převodem areálu vepřína na stát. Pro převod provozu v Letech hlasovalo 88 procent přítomných akcionářů. Vepřín stojí na místě bývalého sběrného tábora pro Romy, stát chce na jeho místě postavit památník obětem romského holokaustu.

Lety (Písecko) - Jeden z minoritních akcionářů společnosti AGPI, které patří vepřín v Letech na Písecku, hodlá žalobou zpochybnit záměr firmy odprodat vepřín státu. České televizi to řekl místopředseda představenstva AGPI Jan Čech. Menšinový akcionář se tak rozhodl po červencové valné hromadě, která rozhodla nabídku státu přijmout.

Podle Čecha by postoj menšinového akcionáře neměl ohrozit předběžnou dohodu o budoucí smlouvě. "To je jeden akcionář, který chce od nás získat nějaké prostředky, a nemá rozhodující slovo, takže je to jedno," řekl ČT24 Čech.

Vepřín stojí na místě bývalého sběrného tábora pro Romy, stát chce na jeho místě postavit památník obětem romského holokaustu. Podle webu ČT je prodej vepřína v Letech "na spadnutí", obě strany hovoří o podpisu konečné dohody po prázdninách, zřejmě v září nebo říjnu.

Valná hromada zemědělské společnosti AGPI vyslovila 31. července souhlas s převodem areálu vepřína na stát. Pro převod provozu v Letech hlasovalo 88 procent přítomných akcionářů, proti bylo 11 procent. Valné hromady ve Vrcovicích na Písecku se zúčastnily necelé dvě desítky akcionářů. Ve zdůvodnění usnesení společnost uvedla, že o situaci vepřína v místě romského tábora z doby druhé světové války se jedná přes 20 let a vláda deklaruje prioritní zájem o jeho odstranění.

Částku, kterou by měl stát za areál zaplatit, obě strany tají. Areál o rozloze 7,1 hektaru, kde je ve 13 halách 13 tisíc prasat, by firma na stát převedla bez zvířat a zaměstnanců. Smlouva by byla pravděpodobně uzavřena s Muzeem romské kultury.

Vepřín v Letech se stavěl za komunismu od roku 1972. V první etapě vzniklo deset hal, ve druhé tři haly. V letech 2013 až 2015 dala firma do poloviny hal nové technologie. Pozemky pod budovami patří státu. Podle Čecha oslovila firmu AGPI poprvé kvůli vepřínu úřednická vláda Josefa Tošovského v roce 1998.