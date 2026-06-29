„Měli to už dávno zbourat.“ Lipavský vrací úder Macinkovi kvůli ostudě v Japonsku

Český pavilon v Ósace dál stojí jako jeden z posledních v celém areálu a Japonci jen nevěřícně kroutí hlavou. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) viní z chaosu kolem výstavy svého předchůdce Jana Lipavského (za ODS). Ten ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz odpovědnost odmítá. Tvrdí, že plán na odstranění stavby existoval a měl se jen dotáhnout do konce.
Český pavilon v Ósace dál stojí jako jeden z posledních dvou v celém areálu. Ostatní státy už po sobě uklidily.
Měli by ho asi zbourat. Ne? To bylo součástí toho projektu, toho původního plánu, jak s tou stavbou naložit. Byly tam na to peníze v různých variantách – od prodeje přes čistou demolici. Nevím, proč se to nezrealizovalo. To už ví současné vedení. Naplánované to tam bylo.
A proč k tomu tedy nakonec nedošlo?
Já samozřejmě nevím, proč to generální komisař Ondřej Soška nedotáhl. Ten nesl odpovědnost za všechno – vytvářel smlouvy, výběrové řízení a tak dále. Na to dostal na základě toho projektu prostředky.
Petr Macinka tvrdí, že ty problémy kolem Expa jsou důsledkem vašich rozhodnutí. Co na to říkáte?
To jsou tak obecná tvrzení, že na ně nejde pořádně reagovat. Macinka neustále vytahuje nějaké extrémní termíny, slova, řešení, vyhrožuje apod. Ale nezaznělo vlastně zatím nic konkrétního.
Když už jste sám zmínil pana Sošku, tak ministr říká, že jste měl už v té době k dispozici vážná varování, že projekt pod jeho vedením skončí špatně.
Já jsem měl vážná varování, podle toho jsem postupoval. Zároveň se postupovalo tak, aby výstava proběhla úspěšně. Neměl jsem natolik vážná obvinění nebo zjištění, abych ho třeba odvolal.
Vedení ministerstva mluví o auditech, které mají být podle Petra Macinky doslova „smrtící“, i vzhledem k nejasnému osudu Českých center. Už jste jejich závěry viděl?
Ne, neviděl. Celé to ohrožení Českých center je úplně uměle vytvořený problém. To sloučení do jedné organizace s Českými centry bylo kvůli tomu, že Kancelář generálního komisaře pro Expo byla strašně malá a neměla kapacity provozně-technického charakteru. Projektové peníze jsou ale oddělené – přesně se ví, co jaký projekt stojí. Veškeré závazky stejně garantuje stát.
Původně se počítalo s tím, že se pavilon po skončení Expa převeze do Česka. O stavbu mělo zájem dokonce několik měst. Proč z toho nakonec sešlo?
Generální komisař Soška měl sehnat někoho, kdo by o to měl zájem. To se zjevně nepovedlo. Tím pádem musel postupovat tou variantou likvidace.
Zeptám se na závěr úplně obecně – když se za celým projektem ohlédnete, udělal byste něco jinak?
Vypsal bych výběrové řízení už do sloučených Českých center – že bych to slučování nedělal až ex post. A možná bych i jinak rozdělil kompetence. Ale to jsou spíše už takové teoretické otázky.
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