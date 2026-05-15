15. 5. Žofie
Měla skončit na dně řeky. Policie vysvětlila motiv krádeže lebky svaté Zdislavy

Domácí

Muž podezřelý z krádeže lebky sv. Zdislavy ji zalil do betonu. Odborníci ji zkusí vyjmout. Pachatel podle policie nesouhlasil s vystavením lebky, chtěl ji pohřbít v řece. Nyní mu hrozí až osm let vězení.

Zdislavina lebka
Lebka svaté Zdislavy.Foto: Petrášek Radek
Policie muže zadržela ve čtvrtek. „Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočeském kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází, ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán," uvedla ve čtvrtek večer policie.

Muž odůvodnil krádež relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. V pátek měla skončit na dně řeky. „Jeho motivem tedy nebylo získat za ni peníze,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Podezřelému hrozí až osm let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po krádeži lebky. Zloděj v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v sakristii a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat.

Pražský arcibiskup vyzval už ve středu pachatele, aby lebku vrátil. O motivaci zloděje je podle něj možné jen spekulovat. „Já se domnívám, že to buď může být někdo, kdo není úplně v pořádku psychicky, nebo někdo, kdo to chce používat k nějakým třeba okultním praktikám. Pak se ptám, proč zrovna tuhle lebku? Nebo to může být někdo, kdo třeba na objednávku pro někoho zkrátka tu lebku ukradl. Nic jiného mě nenapadá," řekl ve středu Přibyl.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

„Cílem sudetských Němců a i mým velkým přáním a mým cílem je, aby Česko zkrátka bezpráví vyhnání a s ním spojené utrpení uznalo. To nic nestojí. Ale je to velmi důležitý příspěvek ke smíření našich národů,“ uvedla ve čtvrtek poslankyně za stranu Alternativa pro Německo (AfD) a členka Německo-české parlamentní skupiny Martina Kempfová

„Uznejte bezpráví na Němcích.“ Okamurova spojenkyně chce něco, co už Česko udělalo

Chystaný sjezd sudetských Němců v Česku stále budí ostré emoce. Tento týden se sněmovna například na popud hnutí SPD postavila proti jeho pořádání. To paradoxně kritizuje Okamurův německý spojenec Alternativa pro Německo (AfD). Její poslankyně nyní uvedla, že by Česko mělo uznat utrpení spojené s vyhnáním Němců po válce. To už ovšem udělalo: již před bezmála 30 lety.

Pochod Praha-Prčice

Po stopách Klause. Projděte si všechny trasy letošního pochodu do Prčic

Nejznámější dálkový pochod v Česku znovu láká turistické příznivce, letos už po devětapadesáté. Akce se každoročně účastní okolo 20 tisíc lidí. Vybrat si mohou z 21 tras, nejdelší z nich začíná v pražských Hájích. Datová redakce Aktuálně.cz přináší přehledné mapy všech tras, které si lze navíc volně stáhnout.

