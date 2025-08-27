Zabití agresivního muže. Experti řeší zákrok "bác komanda", zmínili největší problém

Policista, který vystřelil smrtelnou dávku z útočné pušky G36, byl příslušníkem Pohotovostní motorizované jednotky (PMJ), známé také pod přezdívkami "pejáci", "lovci lebek" nebo "bác komando".
Ta má na kontě řadu úspěšných zákroků proti ozbrojeným pachatelům. Případ z minulého týdne, který vyústil smrtí sedmačtyřicetiletého muže z Ďáblic, ovšem vyvolal rozpaky v řadách policie i mezi bezpečnostními experty.
"Nejdřív jsem dostal jen video samotné střelby. Tedy moment, kdy policista dvakrát vystřelí na pachatele padajícího z okna. To jsem si říkal: Ježíši Kriste, co to proboha udělal? Teprve pak jsem viděl celé video včetně zákroku zásahovky i výbušek a přečetl si další informace k případu," popsal svůj první kontakt s případem šéf výcvikové společnosti Hard Task a bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát.
Upozornil, že se stále neví, s jakými informacemi pracovala policie. Už při příjezdu nejspíše počítala s tím, že je muž ozbrojený. K tomu vyhrožoval své partnerce, svědkyni a později i zasahujícím policistům.
Situace se ovšem neuklidnila ani za přítomnosti zásahovky a vyjednavače. Muž začal vyhazovat zbraně z okna a mluvit o sebevraždě.
"Jako policista zasahujete proti osobě, o které víte, že vyhrožuje ostatním i vlastní smrtí, že má zbraně a že byla v minulosti trestána za násilnou trestnou činnost," pokračoval bývalý šéfinstruktor Pohotovostní motorizované jednotky Charvát.
Otazníky panují nad dalším sledem událostí. "Třebaže příslušník PMJ nespadá pod zásahovou jednotku, velení je jednotné. O použití zbraně rozhoduje velitel. Dává například pokyny, aby někdo jistil okno, kdyby pachatel náhodou vykoukl. Možná v ten moment příslušník PMJ slyšel ve vysílačce, že má muž zbraň, a pak ho najednou viděl v okně, tak zakročil. To ale zatím nevíme," zdůraznil pro Aktuálně.cz.
Za něj byl celý zákrok na hraně. "Kdybych tam byl, nejdříve bych vyhodnotil, zda má nebo nemá pachatel něco v ruce. Nestřílel bych. Jak ale říkám, v tom stresu jsem nebyl. Hrozně těžko se to pak hodnotí. My na to nyní máme hodiny, daný policista, který střílel, jen pár vteřin," konstatoval Charvát.
Použití zbraně? Ne bez omezení
Podobně se pro Aktuálně.cz vyjádřil také Jan Vlasák, někdejší elitní policista a instruktor služební přípravy. "Z videa je možné vyčíst, že policie zastřelila muže, který se pokusil o útěk a nereagoval na výzvy zakročujících policistů. Bohužel už nevíme, zda byl ozbrojený, co incidentu předcházelo a zejména s jakými informacemi zasahující složky pracovaly. Tedy s čím do toho zákroku šly," řekl redakci.
I on zopakoval, že nelze udělat spravedlivý závěr bez toho, aniž by se vyšetřovatelé důkladně seznámili s kamerovými záznamy či komunikací z radiostanic mezi policisty. To vše bude mít na stole Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), veřejnost si bude muset na její závěry počkat.
"Podle informací policie se jednalo o několikrát trestaného recidivistu, který byl navíc ozbrojený a vyhrožoval mimo jiné i zakročujícím policistům. Podle paragrafu 56 tak mohli použít zbraň, pokud nebezpečný pachatel nereagoval na výzvy, zdráhá se opustit svůj úkryt nebo bylo třeba zamezit jeho útěku a není žádný jiný způsob, jak ho zadržet," vysvětlil postup Vlasák.
Jedním dechem ale podotkl, že i zde platí určitá omezení. Zbraň je možné použít pouze v případě, že jiné donucovací prostředky byly neúčinné. Dále je policista povinen co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zakročuje.
"Musím zmínit také ještě obecnou zásadu přiměřenosti podle paragrafu 11 zákona o Policii ČR. S tím vším se musí policista před zákrokem vypořádat. Na rozhodnutí mívá jen zlomky vteřin. Teď musí případ vyřešit GIBS," doplnil bývalý šéf Odboru chráněných osob na Ochranné službě PČR Vlasák.
Komunikační průšvih
Charvátovi vadí v souvislosti s tragédií v Ďáblicích ještě jedna věc, a to způsob, jakým policie nekomunikovala okolnosti případu. První informace o středečním incidentu se totiž objevily až v pátek a přinesla je média včetně Aktuálně.cz, nikoliv bezpečnostní složky.
"Podívejte, jak pracují v USA. Tam vystoupí velitel nebo šerif před veřejnost, pustí záznamy, popíše zákrok i jeho výsledek a případně potvrdí vyšetřování. Předejdou tak dezinformacím a pokusům znehodnotit práci policie. Tady to bylo naopak. Nerozumím tomu. Policie má s informacemi přijít jako první," upřesnil svůj pohled šéfinstruktor z Hard Tasku.
I pro Vlasáka je nepochopitelné, proč policie vyčkávala se zveřejněním informací a nechala média, aby převzala iniciativu. "Ke střelbě došlo ve středu večer a policejní vedení se k zákroku vyjádřilo až v neděli. Přitom první informace mají média a zejména občané obdržet od PČR," zkritizoval bývalý elitní policista.
Též by ocenil, kdyby policie v podobných případech zorganizovala tiskovou konferenci, popsala skutkový děj, přiblížila zákrok, který vedl k usmrcení, a potvrdila vyšetřování. "Jako to dělají ve Spojených státech," dodal Vlasák na závěr.
Selhal lidský faktor?
Medializovaný zákrok ostře kritizují i současní policisté. "Velice nešťastný zákrok. Vzhledem k okolnostem sice podle zákona vzniklo oprávnění ke střelbě, ale samotná střelba v daný moment nedávala smysl," sdělil redaktorovi vyšetřovatel z útvaru s celostátní působností, který si přál zůstat v anonymitě, jelikož nadále působí v řadách bezpečnostních složek.
Ačkoliv se zjevně jednalo o nebezpečného pachatele, jehož útěku bylo třeba zamezit, použité řešení podle něj nebylo vhodné ani načasováním, ani intenzitou. Střelba byla navíc vedena do vitální části těla v době, kdy měl muž omezenou kontrolu nad svým pohybem a nemohl tedy nikoho bezprostředně ohrozit.
"Souběh těchto dvou faktorů je za mě velice problematický. Jde však jen o můj subjektivní dojem a nechci vynášet předčasné soudy. Nemám pochyb o tom, že celá věc bude kompetentními orgány řádně prošetřena a objektivně posouzena," popsal anonymně policejní pracovník redaktorovi.
Další letitý policejní instruktor, který chtěl rovněž zůstat v anonymitě, doplnil, že samotný zákrok byl dlouhý, nejednoduchý a nepřehledný, což též mohlo sehrát svou roli. "Celá situace na místě byla vypjatá. Policisté PMJ se však s obdobnými událostmi ve službě setkávají velmi často a také jsou na ně pravidelně formou různorodých výcviků kvalitně připravováni - jak po praktické, tak i teoretické stránce," navázal pro Aktuálně.cz.
"I v případě oprávněné střelby je vždy nutné šetřit život osoby pachatele, a tudíž i zvážit opodstatnění a důsledky každého dalšího výstřelu. Zde selhal lidský faktor," uzavřel policejní instruktor.