„Mejla“ Hlavsa seděl neprávem, rozhodl soud. Rehabilitoval ho 25 let po smrti

Okresní soud Praha-západ rehabilitoval v úterý hudebníka Milana „Mejlu“ Hlavsu. Za nezákonné označil jeho zbavení osobní svobody od března do srpna v roce 1976. Informaci České televize potvrdil mluvčí soudu Vojtěch Kudrna s tím, že rozhodnutí soudu je pravomocné.
„Výrok ve stručnosti zní tak, že pan Milan Hlavsa byl účasten soudní rehabilitace za nezákonné zbavení osobní svobody od 17. března 1976 do 31. srpna 1976. Rozhodnutí je pravomocné, jak obhájce, tak státní zástupkyně se vzdali práva stížnosti a nepožadovali písemné odůvodnění rozhodnutí,“ sdělil Kudrna.
Hudebník a spoluzakladatel skupiny The Plastic People of the Universe Hlavsa byl v roce 1976 součástí procesu s českým undergroundem, při němž několik muzikantů odešlo od soudu s nepodmíněnými tresty odnětí svobody. Hlavsa strávil ve vazbě týdny, odsouzen však nebyl. Hlavsa hrál i s dalšími skupinami, například DG 307, Půlnoc nebo Garáž, Fiction. Zemřel 5. ledna 2001 ve věku 49 let.
Ústavní soud v dubnu rozhodl, že soudní rehabilitace jsou možné i u lidí, u nichž se stíhání po propuštění z vazby zastavovalo, a obvinění tedy neskončilo odsouzením. Zabýval se stížností výtvarníka Milana Knížáka, u kterého soudy původně zamítly návrh na rehabilitaci za vazbu v letech 1974 a 1975. Za situace, kdy zákon umožňuje dvojí výklad, je podle Ústavního soudu zapotřebí zvolit ten, který je ve prospěch rehabilitace a nepřidává ke staré křivdě novou. V Knížákově případu by měl znovu rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 10.
