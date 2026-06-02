„Mejla“ Hlavsa seděl neprávem, rozhodl soud. Rehabilitoval ho 25 let po smrti

ČTK

Okresní soud Praha-západ rehabilitoval v úterý hudebníka Milana „Mejlu“ Hlavsu. Za nezákonné označil jeho zbavení osobní svobody od března do srpna v roce 1976. Informaci České televize potvrdil mluvčí soudu Vojtěch Kudrna s tím, že rozhodnutí soudu je pravomocné.

Milan Mejla HLAVSA - Plastic People - koncert
Mejla Hlavsa na koncertu legendární české undergroundové skupiny The Plastic People Of the Universe v Pardubicích v roce 1997.Foto: Profimedia
„Výrok ve stručnosti zní tak, že pan Milan Hlavsa byl účasten soudní rehabilitace za nezákonné zbavení osobní svobody od 17. března 1976 do 31. srpna 1976. Rozhodnutí je pravomocné, jak obhájce, tak státní zástupkyně se vzdali práva stížnosti a nepožadovali písemné odůvodnění rozhodnutí,“ sdělil Kudrna.

Hudebník a spoluzakladatel skupiny The Plastic People of the Universe Hlavsa byl v roce 1976 součástí procesu s českým undergroundem, při němž několik muzikantů odešlo od soudu s nepodmíněnými tresty odnětí svobody. Hlavsa strávil ve vazbě týdny, odsouzen však nebyl. Hlavsa hrál i s dalšími skupinami, například DG 307, Půlnoc nebo Garáž, Fiction. Zemřel 5. ledna 2001 ve věku 49 let.

Ústavní soud v dubnu rozhodl, že soudní rehabilitace jsou možné i u lidí, u nichž se stíhání po propuštění z vazby zastavovalo, a obvinění tedy neskončilo odsouzením. Zabýval se stížností výtvarníka Milana Knížáka, u kterého soudy původně zamítly návrh na rehabilitaci za vazbu v letech 1974 a 1975. Za situace, kdy zákon umožňuje dvojí výklad, je podle Ústavního soudu zapotřebí zvolit ten, který je ve prospěch rehabilitace a nepřidává ke staré křivdě novou. V Knížákově případu by měl znovu rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 10.

Dopravní policie v Rusku je proti vrakům na silnicích bezmocná, technické kontroly Vladimir Putin zrušil v únoru 2022. (ilustrační foto)

Rusko chce vrátit STK alespoň pro některá auta. Nelze to provést, míní odborníci

Zatímco se za slovo válka v Rusku zavírá do vězení, po tamních silnicích mohou na oplátku jezdit auta, která nikdy nemusela absolvovat technickou kontrolu, jakou známe v Česku. To se má v blízké budoucnosti změnit, i když osobní auta jsou ze systému prohlídek i nadále vyjmuta zvláštním zákonem. Tamní experti kupodivu soudí, že něco takového jako technickou prohlídku moderní auta nepotřebují.

Předseda KDU-ČSL Jan Grolich dorazil z jižní Moravy do Prahy podpořit nové spojenectví s Prahou sobě a Zelenými. Na rozpálené Štvanici si s ním Aktuálně.cz sedlo k rozhovoru.

„Chci být tváří budoucí vlády.“ Šéf lidovců rozjel v Praze nečekané spojenectví

Na rozpálené Štvanici odstartovali lidovci společně s Prahou sobě a Zelenými tažení na Prahu. Spojenectví, nad kterým by ještě před pár týdny leckdo kroutil hlavou, dorazil pokřtít osobně nový šéf KDU-ČSL Jan Grolich. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o svých ambicích, boji o hlavní město i o tom, proč nechce být jen dalším opozičním křiklounem.

Aftermath of overnight Russian missile and drone strikes in Kyiv

ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně osmnáct mrtvých

Nejméně 18 mrtvých a stovky raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. V Dněpropetrovské oblasti si útoky na Dnipro podle úřadů vyžádaly nejméně 12 obětí a 37 zraněných. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 79 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov.

