Medvěd, který na Valašsku trhal ovce, odešel zřejmě na Slovensko, past už odstranili

Medvěd, který na Valašsku roztrhal několik ovcí a chodil do včelínů na med, nejspíš odešel na Slovensko. Past s návnadou, která byla na zvíře několik týdnů nastražena, proto v úterý odborníci z lesa stáhli, uloží ji v Rožnově pod Radhoštěm a připraví pro další použití, zjistil deník Aktuálně.cz.

"Medvěd, na kterého jsme nastražili klec, odešel kolem 7. listopadu směrem na Slovensko. Poté se objevil medvěd v Moravskoslezských Beskydech. Není ale jasné, jestli se jedná o toho stejného," řekl Aktuálně.cz František Šulgan z CHKO Beskydy.

Ochránci nyní sbírají genetický materiál medvěda, aby jednotlivé vzorky mohli porovnat a vyhodnotit, zda se jedná o stejné zvíře. "Ten medvěd z Moravskoslezských Beskyd nedělá velké škody, sem tam jen rozhodí nějaký včelí úl," doplňuje Šulgan s tím, že škody ani nebudou hlášeny.

Jak dodává, k útlumu medvědů přispělo i chladné počasí. "Na konci listopadu už ztrácí na aktivitě a připravuje se na hibernaci," vysvětluje Šulgan.

Zároveň upozorňuje, že medvědi nejsou žádné krvelačné bestie, jak byl medvěd z Valašska médii často prezentován. "Z 80 až 90 procent se medvědi živí rostlinnou potravou, média z medvěda na Valašsku udělala krvelačnou šelmu, já si neberu do terénu ani žádné obranné prostředky, cítím se nebezpečněji mezi lidmi tady ve městě než mezi medvědy," říká Šulgan a dodává: "Tady se vůbec nestalo, že by medvěd na člověka útočil."

Medvěd na Valašsku ale napadl několik ovcí, koz a dalších menších domácích zvířat. "Medvěd je v mnoha případech jenom usmrtil a šel na med. Medvěd útočí na věci, které se pohybují," vysvětluje Šulgan s tím, že majitelům zvířat za ně stát vyplatil nebo vyplatí odškodnění.

Mladý, asi čtyřletý medvěd se v regionu Valašska pohyboval od září. Choval se netypicky, chodil do blízkosti lidských obydlí a ztrácel plachost. Pokud by se podařilo jej odchytit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie.

Na medvěda na Vsetínsku také číhal odborník na uspávání velkých šelem, veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Králové, na medvěda však nenarazil.

