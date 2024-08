Průzkum: Volby by v červnu vyhrálo ANO, nově by se do sněmovny dostala i Přísaha

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, druhá ODS by měla 12 procent a třetí Piráti 10,5 procenta. Do sněmovny by se dostalo sedm politických stran, nově by mezi nimi byla i Přísaha, která ve spolupráci se stranou Motoristé sobě uspěla v červnu v eurovolbách. Vyplývá to z volebního modelu, který ve čtvrtek zveřejnila agentura Median.

Do sněmovny by se v červnu podle volebního modelu agentury Median dostala i Přísaha Roberta Šlachty. | Foto: Jakub Plíhal

Oproti květnovému modelu si ANO i ODS pohoršily asi o 2,5 procentního bodu, Piráti naopak o půl procentního bodu posílili.

Do Sněmovny by se dostal také STAN se ziskem devíti procent hlasů, SPD s 8,5 procenta a TOP 09 s pěti procenty. Zhruba pětiprocentní zisk by zaznamenala i Přísaha, od května si polepšila o dva procentní body. Pod pětiprocentní hranicí jsou lidovci a komunisti, které by volilo shodně 4,5 procenta lidí. Lidovci by ale v červnu zaznamenali podle Medianu nejlepší výsledek od začátku roku. Sociální demokraté by získali 2,5 procenta hlasů, Zelení dvě procenta a PRO 2022 pak 1,5 procenta.

"Strany aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají v součtu podporu 40,5 procenta potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by získaly 91 poslaneckých křesel," uvedl Median. ANO by podle modelu obsadilo 74 křesel, SPD by měla 22 mandátů a Přísaha 13.

Pokud by se v červnu konaly volby, zúčastnilo by se jich 67 procent lidí. Ochota zúčastnit se od května vzrostla. V říjnu 2021 k volbám přišlo 65,43 procenta lidí.

Median v průzkum mezi 1. a 30. červnem oslovil 1003 respondentů starších 18 let.

Výsledky volebních modelů agentury Median za letošní rok (v procentech):

červen 2024 květen 2024 duben 2024 březen 2024 únor 2024 leden 2024 ANO 30,5 33 32,5 32 31 31,5 ODS 12 14,5 13 14 12,5 12 Piráti 10,5 10 10 10,5 11 13 STAN 9 8,5 8 6 9 7 SPD 8,5 7,5 10 7 9,5 10,5 Přísaha 5 3 2,5 3,5 3 3 TOP 09 5 5,5 3,5 3,5 5,5 5,5 KDU-ČSL 4,5 2 3,5 3,5 3 3 KSČM 4,5 4 3,5 4,5 4 4,5 SOCDEM (do června 2023 ČSSD) 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4 Zelení 2 1,5 2,5 3 2 1,5 PRO 2022 1,5 3,5 3 4 2 3 Trikolora - 1,5 1,5 2 - -

Zdroj: Median

Spotlight: Stalo se mi, že jsem pracoval pro Babiše. Slušný člověk to není, říká herec Vyorálek