Median: Volby by s převahou vyhrálo ANO, kolem pěti procent je STAN, TOP 09 i lidovci

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s výraznou převahou nad druhou ODS a třetími Piráty. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, který se konal od konce února zhruba do konce března, tedy zčásti ještě před začátkem nouzového stavu v Česku kvůli koronaviru. ANO by podle průzkumu získalo 29,5 procenta hlasů, více než dvojnásobek podílu občanských demokratů či Pirátů.

Zatímco ANO vede v modelu Medianu s velkým náskokem před ostatními stranami, na dalších příčkách už velké rozdíly v podílech hlasů nejsou. Druhá ODS by jich získala 13 procent a třetí Piráti jen o jeden procentní bod méně. ČSSD a komunisté by získali shodně 7,5 procenta hlasů. Související ANO si v průzkumu na začátku koronavirové krize pohoršilo. ČSSD, Piráti či ODS naopak Do sněmovny by se dostaly ještě SPD se šesti procenty, STAN a TOP 09 shodně s 5,5 procenta a lidovci s pěti procenty. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do dolní komory parlamentu by skončili Trikolóra se třemi procenty a Zelení s 1,5 procenta. K volbám by přišlo 64,5 procenta lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu roku 2017 dosáhla volební účast zhruba 61 procent. Oproti průzkumu Medianu z letošního ledna se podíly hlasů pro jednotlivé strany výrazněji nezměnily. Ani ve srovnání s průzkumem z loňského března se příliš neliší. Meziročně si pohoršila třeba SPD, která loni v březnu dosáhla výsledku 8,5 procenta. Polepšila si naopak třeba TOP 09, která minulý rok měla jen čtyři procenta. Pořadí i podíly hlasů pro strany jsou v aktuálním průzkumu Medianu podobné jako v březnových průzkumech Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury STEM. Ve všech vede se značným náskokem ANO. Všechny zmíněné průzkumy se ale zcela, nebo zčásti konaly ještě před začátkem řady mimořádných opatření vlády ANO a ČSSD kvůli šíření koronaviru. První případy nákazy se v Česku objevily 1. března, 12. března vláda vyhlásila nouzový stav a následně zavedla například zákazy vstupů do některých obchodů a zařízení, volného pohybu a cestování do ciziny. Průzkum Medianu se konal od 29. února do 26. března. Zúčastnilo se ho 1019 obyvatel Česka starších 18 let.