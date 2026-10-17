Median: Sněmovní volby by v září vyhrálo ANO, jeho podpora je nejnižší od května

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale klesla na 29,5 procenta, což je nejméně od letošního května. Druhý STAN si polepšil na 17 procent, ODS by získala 12,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který ve středu zveřejnila agentura Median.
Podle průzkumu, který se konal před komunálními a senátními volbami, by se do dolní komory dostali také SPD, Piráti a těsně Motoristé. ČTK zprávu vzhledem k zákazu zveřejňování průzkumů 72 hodin před volbami zveřejňuje až dnes.
Vládní ANO podle Medianu oproti srpnu oslabilo o 4,5 procentního bodu. Naopak opoziční hnutí STAN získalo o pět procentních bodů víc. Hnutí ANO zůstává nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let.
Na prvním místě je mezi důchodci a lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. STAN je nejčastější volbou pro lidi ve věkové kategorii 18 až 24 let, uvedl Median.
Koaliční SPD by ve sněmovních volbách dostala devět procent hlasů, opoziční Piráti 7,5 procenta a koaliční Motoristé pět procent. Nutnou pětiprocentní hranici by nepřekonali lidovci, komunisti, TOP 09 ani Naše Česko.
"Ochota zúčastnit se voleb je aktuálně přibližně o deset procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025," zjistil průzkum. Letos v září by podle Medianu k volbám přišlo 59 procent oprávněných voličů. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025 byla 68,95 procenta.
ANO by si v hypotetických zářijových volbách připsalo 72 poslaneckých mandátů, STAN 43, ODS 31, SPD 22, Piráti 19 a Motoristé 13.
„Hnutí ANO by při tomto rozložení sil v Poslanecké sněmovně stále potřebovalo alespoň jednoho koaličního partnera,“ poznamenali autoři modelu. Současné vládní strany ANO, SPD a Motoristé by měly většinu 107 poslanců. Nynější koalice má ve dvousetčlenné dolní komoře 108 křesel.
Průzkumu se v září zúčastnila zhruba tisícovka respondentů. Podle průzkumu agentury NMS zveřejněného v pondělí by i v říjnu vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale od jara klesla na 28,8 procenta.
Druhý STAN si naopak polepšil na 18,8 procenta, třetí ODS by získala 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé.
Agentura STEM v neděli zveřejnila průzkum, podle kterého by ANO získalo 31,3 procenta hlasů, STAN 16,6 procenta a ODS 11,3 procenta. Také podle STEM by se Sněmovny dostali i SPD a Piráti. Motoristé skončili těsně pod pětiprocentní hranicí.
Výsledky loňských voleb do Sněmovny a volebních modelů Medianu (v procentech):
|volby 2025
|volební model červenec 2026
|volební model srpen 2026
|volební model září 2026
|ANO
|34,51
|34
|34
|29,5
|STAN
|11,23
|15
|12
|17
|ODS*
|-
|12
|11
|12,5
|SPD
|7,78
|7,5
|9
|9
|Piráti
|8,97
|8
|7,5
|7,5
|Motoristé sobě
|6,77
|4,5
|4,5
|5
|TOP 09*
|-
|3
|4
|3,5
|KDU-ČSL*
|-
|3,5
|3,5
|3
|Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|23,36
|-
|-
|-
*ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách 2025 kandidovaly jako koalice Spolu.
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