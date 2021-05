Mediální dům Economia vyzývá prezidenta Zemana, aby neomezoval přístup k informacím

V Británii postřelili aktivistku, která hrála vůdčí úlohu při organizaci loňských protirasistických demonstrací hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Podle politické strany, jejíž je členem, je v kritickém stavu.

Strana Převezmi iniciativu (The Taking the Initiative Party) oznámila, že Sasha Johnsonová byla v neděli postřelena do hlavy. "Útok se odehrál v ranních hodinách po řadě vyhrůžek smrtí kvůli jejímu aktivismu", citovala z prohlášení strany agentura DPA.

Metropolitní policie uvedla, že 27letá žena je v nemocnici v kritickém stavu poté, co byla postřelena v jihovýchodním Londýně. Podle ní však "nic nenaznačuje, že se jednalo o cílený útok nebo že by žena obdržela před incidentem jakékoliv věrohodné vyhrůžky vůči své osobě".

Sdělila také, že policisté byli přivoláni v neděli ve tři hodiny ráno k nahlášené střelbě ve čtvrti Peckham. Poblíž místa činu se podle ní odehrával večírek. Detektivové žádají o informace svědky, dosud nikoho nezatkli.