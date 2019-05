Mediální celebrita čáp Vodňan uhynul v Turecku, zvíře hledají turečtí ochranáři

Na cestě ze Súdánu uhynul čáp Vodňan, kterého v roce 2014 zachránila Záchranná stanice živočichů Makov. Podle předsedy stanice Libora Šejny zvíře uhynulo minulý týden v Turecku. Čáp si před pěti lety při pádu z komínu vážně poranil křídlo. Očekávalo se, že bude mít trvalé následky. Zvíře se však zotavilo a od roku 2016 pravidelně létalo na zimu na jih. V letošním roce se už do Česka nedokázal vrátit. Přesná příčina úhynu není známa, ale podle Šejny to mohlo být věkem.

"Čáp Vodňan uhynul 12. května při své cestě zpět asi 150 km jižně od Istanbulu. Zatím bližší informace nejsou, vysílač se ale více než týden hlásí bez jakékoliv aktivity z jednoho místa," informoval předseda Záchranné stanice živočichů Makov Libor Šejna na Facebooku.

O čápa se média začala zajímat v dubnu 2014, když ho poraněného objevila policie ve Vodňanech. Zvíře tehdy při bouřce srazil poryv větru, takže čáp vypadl z hnízda na náměstí a při pádu si silně poranil křídlo a měl zhmožděniny po celém těle. Ochranáři předpokládali, že čáp bude mít trvalé poškození, což se nakonec nepotvrdilo. "Po řadě léčení byl zhruba po dvou letech opět připraven k vypuštění do volné přírody," vzpomíná Šejna.

Ochranáři se obávali, že se zdravotní potíže mohou vrátit, proto zvíře dostalo GPS přijímač, aby se v případě potřeby dal Vodňan znovu odchytit. V březnu 2016 byl čáp vypuštěn a vrátil se na svůj "domovský" komín ve Vodňanech.

Hned při své první cestě na jih čáp překvapil. "Neletěl však jako tisíce jiných čápů přes Egypt do Afriky, ale přes Saúdskou Arábii po pobřeží Rudého moře na jih," popisuje Šejna. Čáp nakonec zimoval na hranici s Jemenem. Podle Šejny šlo o první zaznamenané úspěšné zimování čápa bílého v oblasti. V následujících letech už se čáp choval standardně. V roce 2017 zimoval nejprve v Čadu a v listopadu se potom přesunul do Súdánu. Loni Vodňan odletěl opět do Súdánu.

Podle Šejny se v letošním roce Vodňan vydal na cestu domů o dva měsíce dříve. "Vyrazil z neznámých důvodů zpět poslední týden v březnu. Uletěl více než 4500 km, jeho cesta skončila 12. května u města Hamidiye," říká Šejna.

Přesná příčina úhynu v tuto chvíli není známa, ale mohlo to být věkem. Čápa v Makově přijali jako dospělého a jeho věk neznali. "Máme slíbenou i pomoc místních ochranářů s prozkoumáním místa, uvidíme," uzavřel Šejna.

Podívejte se na záznam poslední cesty čápa Vodňana: