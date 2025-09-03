Domácí

Medializace stran je zatím poměrně vyrovnaná, nejvíc je přesto vidět ANO

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Z politických subjektů kandidujících v říjnových sněmovních volbách zmiňovala média v posledních 14 dnech nejčastěji hnutí ANO. Medializace jednotlivých stran a hnutí je ale poměrně vyrovnaná. Vyplývá to z výsledků projektu Mediální obraz kolem středečního poledne. Projekt sleduje osm politických subjektů s preferencemi nad jedno procento. Otevřená data poskytuje společnost Mediaboard.
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová při vylepování prvních plakátů v rámci stranické kampaně Bydlení je naše zbrojení
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová při vylepování prvních plakátů v rámci stranické kampaně Bydlení je naše zbrojení | Foto: Radek Bartoníček

Výsledky jsou dostupné na serveru MediálníObraz.cz a aktualizované každých 20 minut.

V medializaci jednotlivých subjektů za poslední dva týdny vedlo k dnešnímu poledni opoziční hnutí ANO. Připadalo na něj 18,2 procenta z téměř 17 200 zmínek o politických stranách. Pomohla mu k tomu mimo jiné medializace napadení předsedy strany Andreje Babiše na pondělní předvolební akci v Dobré na Frýdecko-Místecku.

Starostové a SPD si připsali shodně 15,9 procenta zmínek. Následovali Piráti s 15,3 procenta a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se 14,1 procenta. Hnutí Stačilo! si za poslední dva týdny připsalo 12 procent zmínek o kandidujících subjektech, Motoristé sobě měli 6,1 procenta a Přísaha 2,4 procenta.

