Medializace stran je zatím poměrně vyrovnaná, nejvíc je přesto vidět ANO

Výsledky jsou dostupné na serveru MediálníObraz.cz a aktualizované každých 20 minut.
V medializaci jednotlivých subjektů za poslední dva týdny vedlo k dnešnímu poledni opoziční hnutí ANO. Připadalo na něj 18,2 procenta z téměř 17 200 zmínek o politických stranách. Pomohla mu k tomu mimo jiné medializace napadení předsedy strany Andreje Babiše na pondělní předvolební akci v Dobré na Frýdecko-Místecku.
Starostové a SPD si připsali shodně 15,9 procenta zmínek. Následovali Piráti s 15,3 procenta a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se 14,1 procenta. Hnutí Stačilo! si za poslední dva týdny připsalo 12 procent zmínek o kandidujících subjektech, Motoristé sobě měli 6,1 procenta a Přísaha 2,4 procenta.
Odlišná je pozice stran, hnutí a koalic podle počtu zmínek na veřejných profilech na sociálních sítích. Tam jasně dominuje koalice Spolu, na kterou připadá 47 procent z více než 300 tisíc zmínek. Na druhém místě je SPD s 25 procenty a třetí ANO s více než deseti procenty. Žádný jiný z osmi sledovaných politických subjektů desetiprocentní hranici nepřekročil.
Projekt Mediální obraz poskytuje otevřená data, která nejsou upravována ani hodnocena a může je využít kdokoliv. Poprvé byl spuštěn v roce 2022, kdy sledoval mediální stopu kandidátů v prezidentské volbě. Mediální data kandidujících stran a hnutí pak přinesl i k loňským eurovolbám. Otevřená data k letošním volbám, která mohou využít občané i instituce, poskytuje společnost Mediaboard.