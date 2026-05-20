Agrofert chystá na východě Německa investice, žádá tamní vládu o podporu

Koncern Agrofert žádá vládu německé spolkové země Sasko-Anhaltsko o podporu pro plánované investice do svých podniků ve městě Lutherstadt Wittenberg. V polovině března sasko-anhaltská vláda po návštěvě premiéra Svena Schulzeho v Praze oznámila, že Agrofert investuje do svého chemického závodu a velkopekárny 120 milionů eur (2,92 miliardy Kč).
Zástupci firem nyní veřejnoprávní stanici MDR řekli, že je příprava na investiční projekty v plném proudu.
Sasko-Anhaltsko je východoněmecká spolková země s 2,1 milionu obyvatel. Agrofert je na jejím východě významným zaměstnavatelem. Od roku 2006 je koncern jediným vlastníkem chemického závodu SKW Piesteritz, který je největším výrobcem močoviny a amoniaku v Německu. Podle sasko-anhaltské vlády je na podnicích v agrochemickém průmyslovém parku Piesteritz navázáno v zemi dalších zhruba 10 tisíc pracovních míst.
Agrofert vlastní také pekárnu Lieken, která stejně jako chemický závod sídlí ve městě Lutherstadt Wittenberg. Lieken zaměstnává podle svých webových stránek zhruba 3000 lidí. Do koncernu Agrofert patří od roku 2013. Po návštěvě zemského premiéra Schulzeho v Praze sasko-anhaltská vláda uvedla, že se chystá koncern Agrofert investovat do svých dvou podniků 120 milionů eur, a to 50 milionů eur do chemického závodu a 70 milionů eur do pekárny.
Podle ředitelky pekáren Lieken Jennifer Staatsové je v plánu investovat do rozšíření výroby louhovaného pečiva. „Doufáme, že na konci května nebo na začátku června začneme se stavebními pracemi na podlahách. Na konci října bychom mohli stěhovat první velké stroje,“ dodala. Plně funkční by měla být rozšířená výroba na konci příštího roku.
V chemickém podniku SKW Piesteritz by se mělo podle MDR investovat především do zvýšení energetické efektivity. Chemické závody po celém světě se potýkají s vysokými náklady na energie. Situaci zhoršila válka na Blízkém východě, kterou rozpoutal americko-izraelský útok na Írán, a následné přerušení svobodné plavby Hormuzským průlivem.
Místopředseda představenstva Agrofertu Petr Cingr stanici MDR řekl, že koncern jedná se zemskou vládou Saska-Anhaltska o podpoře obou svých velkých investic. „Shodli jsme se, že o podporu vlády pro tyto investice požádáme,“ řekl.
Koncern Agrofert založil současný český premiér Andrej Babiš. Letos v únoru vložil své akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Veřejným oznámením řešení střetu zájmů podmiňoval po loňských sněmovních volbách prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.
Hospodářská situace Saska-Anhaltska bude podle očekávání jedním z hlavních témat kampaně před zářijovými zemskými volbami. Podle posledního průzkumu by je mohla přesvědčivě vyhrát strana Alternativa pro Německo (AfD), jejíž místní organizaci sasko-anhaltská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Dostat by AfD mohla až 41 procent hlasů, Schulzeho Křesťanskodemokratická unie (CDU) by mohla skončit s odstupem druhá a získat zhruba 26 procent hlasů.
