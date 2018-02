Mayerová z kauzy Čapí hnízdo v politice končí. Zhoršilo se mi zdraví, říká

AKTUALIZOVÁNO před 59 minutami

Po obvinění z dotačního podvodu nejprve radní za hnutí ANO na jihlavské radnici Jana Mayerová opustila post uvolněné náměstkyně, v pondělí oficiálně končí s politikou a opouští i městské zastupitelstvo.

Jihlava - Zastupitelstvo města Jihlavy čeká změna. Janu Mayerovou z hnutí ANO nahradí Dalibor Pituch. Mayerová tak poté, co přestala na radnici působit jako uvolněná náměstkyně primátora, definitivně opouští komunální politiku. Učinila tak několik měsíců poté, co obdržela od policie obvinění v kauze Čapí hnízdo.

"Změna by měla nastat dnes, údajně jde o zdravotní důvody," potvrdil v pondělí informaci primátor Jihlavy Rudolf Chloupek. Zastupitelka je už přes půl roku ve stavu nemocných, od října přestala působit jako uvolněná radní.

Podle lokálního serveru obcasnik.eu má odchod zastupitelky souvislost právě s policejním obviněním. Mayerová však pro online deník Aktuálně.cz potvrdila, že za jejím odchodem jsou zdravotní problémy. "Táhnou se již od léta, ale to jsem věřila, že vše rychle zvládnu. Od začátku ledna se však můj stav výrazně zhoršil, zlepšení nepřichází a já nejsem schopna dělat pro magistrát to, co bych považovala za správné," uvedla.

Jana Mayerová, která byla manažerkou projektu a připravovala žádost o dotaci (tehdy ještě pod dívčím jménem Nagyová), si převzala usnesení o zahájení trestního řízení od policie v říjnu loňského roku. Od počátku tvrdí, že obvinění v souvislostí se zneužitím padesátimilionové dotace je účelové a vymyšlené.

Policie celkem obvinila jedenáct lidí, mezi nimi i současného premiéra v demisi Andreje Babiše a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

Dotaci, která byla určená pro malé a střední podniky, dostalo luxusní konferenční centrum v roce 2009. Následné šetření však prokázalo spojení farmy s holdingem Agrofert. Ten až donedávna patřil právě Babišovi, vloni jej kvůli možné kolizi se zákonem o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu. O případ se zajímal také Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF). Nedávno vydal zprávu, že v dotaci pro Čapí hnízdo byly nesrovnalosti, a opakovaně ve zprávě píše i o podvodu.